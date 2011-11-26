چاههای آب شرب حاجی آباد با افت آب مواجه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی سلیمانی احمدی بیان داشت: آب شرب شهرستان از طریق پنج حلقه چاه تامین می شود و با استمرارخشکسالیها تعداد دو حلقه از این چاهها در شهرستان دچار کاهش آب شده است.

وی اظهارداشت: هم اکنون آبفای حاجی آباد دارای شش هزار اشتراک است و این تعداد چاه تامین آب مورد نیاز جمعیت 24 تا 30 هزار نفری این شهرستان را تحت پوشش قرار می دهد.

سرپرست آبفای حاجی آباد تاکید کرد: با توجه به استمرار خشکسالی در استان رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف آب در استان وبه ویژه در حاجی آباد ضروری است.

به گفته سلیمانی با اشاره به اینکه طول شبکه توزیع آب در شهرستان 86.5 کیلومتر است، اظهار داشت: 25 کیلومتر از این شبکه فرسوده است و نیاز به اصلاح دارد.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال 15 کیلومتر از شبکه آب این شهرستان اصلاح و باسازی شود.

