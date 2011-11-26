معرفی شهر میزبان مسابقات لیگ والیبال جوانان/ گنبد پایتخت والیبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان گنبد کاوس با بیش از 290 هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ گلستان است که در زمینه ورزش والیبال در کشور و جهان شهره است.

این شهرستان با داشتن تیم والیبال در لیگ برتر و لیگهای دسته یک و دو کشور همواره به عنوان یکی از مدعیان ورزش والیبال در کشور به شمار می رود.



گنبد کاووس پایتخت والیبال ایران بشمار می آید و شمار زیادی از ورزشکاران والیبالیست این شهرستان در تیمهای بزرگ و مطرح شرکت دارند.

پایتخت والیبال ایران هر سال در لیگ برتر باشگاههای کشور نماینده دارد و امسال نیز با تیم هاووش در این مسابقات شرکت دارد.



مسابقات مرحله اول لیگ والیبال باشگاههای کشور در سالن اترک طیار گنبد کاووس برگزار می شود.



سالن والیبال اترک طیار گنبد کاووس در غرب شهر گنبد کاووس واقع شده است و نام این سالن نیز برگرفته از نام نماینده فقید گنبد است که در سانحه هوایی یاک 40 به شهادت رسید.



این سالن دارای 500 نفر ظرفیت است و سالن اختصاصی خانه والیبال گنبد کاووس به شمار می آید.



سرپرست برگزاری مسابقات لیگ والیبال جوانان کشور در گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط برای برگزاری مطلوب مسابقات در شهرستان مهیاست.



نازمحمد واحدی افزود: همکاری ادارت و نهادها بری میزبانی از این مسابقات خوب است و نهایت همکاری و هماهنگی صورت گرفته است.



وی با اشاره به حضور 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات اظهار داشت: برای اسکان ورزشکاران از مهمانسراها و خوابگاههای ادارات استفاده شده است.



واحدی بیان داشت: میزبانی مسابقات لیگ والیبال جوانان در شناخت پتانسیل ها و معرفی جوانان ورزشکار منطقه تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش مهر، نداشتن خوابگاه ورزشی از جمله مشکلات شهرستان گنبد و گلستان است که نیاز است تدبیر لازم برای رفع این مشکلات صورت گیرد.



هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.



این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.



به گزارش مهر، رقابتهای مرحله اول لیگ جوانان باشگاههای کشور در گروه ب نیز در اصفهان از بعد از ظهر شنبه آغاز می شود.