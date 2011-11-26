دسترسی به اطلاعات سلامت دانش آموزان بر اساس کدملی

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت قصد دارد شناسنامه سلامت دانش آموزان را الکترونیکی کند تا بدین روش امکان به روز کردن اطلاعات آنها به وجود آید و همچنین گزارش گیری نیز راحت تر باشد.

وی با بیان اینکه در طول سال تحصیلی اقداماتی که برای سلامت دانش آموز صورت می گیرد در این شناسنامه وارد می شود، اظهار داشت: هم اکنون تمامی دانش آموزان پایه های اول ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تحت ارزیابی سلامت مقدماتی و تخصصی قرار می گیرند و اطلاعات آنها ثبت می شود.

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: نزدیک به 10 سال است که شناسنامه سلامت برای دانش آموزان صادر می شود و هم اکنون تقریبا همه دانش آموزان این شناسنامه را دارند.

شناسنامه سلامت به عنوان مجموعه ای کامل از وضعیت سلامت دانش آموزان گروه سنی 6 تا 18 سال در مقاطع اول و سوم ابتدایی، اول راهنمایی و اول متوسطه تنظیم شده است که مشخصات فردی و خانواده - وضعیت ایمن سازی - ارزیابی مقدماتی (معاینه قد - وزن - بینایی - شنوایی - دهان و دندان - جلدی) - نمودارهای استاندارد قد به سن و وضعت بدنی (BMI) - سابقه بیماری / عادت در خانواده - سابقه پزشکی فردی - نتایج معاینات پزشکی عمومی و تخصصی و پیگیری ارجاعات و توصیه ها پس از انجام معاینات غربالگری(ارزیابی مقدماتی) وپزشکی دانش آموز در آن ثبت می شود.

