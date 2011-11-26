ماشاءالله عظیمی در گفتگو با مهر گفت: بانک توسعه تعاون با تکیه بر رسالت اصلی خود و در چارچوب قانون سیاستهای ابلاغی اصل 44 یک بانک دولتی با کارکرد چند وظیفهای است.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهارداشت: این بانک قادر است در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا و طبق اساسنامه خود تا 70 درصد از منابع اعتباری خود را در جهت تقویت و توسعه فعالیت تشکل های تعاونی فعال در بخشهای مختلف اقتصادی تزریق نماید و 30 درصد دیگر از منابع اعتباری خود را به فعالان اقتصادی غیرتعاونی ارائه دهد.
عظیمی تصریح کرد: بخشهای اقتصادی مسکن و عمران، کشاورزی، صادرات، خدمات و بازرگانی از مهم ترین حوزههای فعالیت این بانک برای پرداخت تسهیلات اعتباری به صورت سرمایه در گردش، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شمار رود.
وی جامعیت بانک توسعه تعاون را به عنوان یکی از مهم ترین ویژگیهای قابل توجه در عرصه خدمات رسانی بانکی خواند و تاکید کرد: انعقاد دهها تفاهمنامه ملی و استانی با موسسات، بانکها، اتحادیههای سراسری و شرکتهای تعاونی فراگیر با هدف استفاده از توان و ظرفیت بالقوه آنها در جهت تسهیل و تسریع فرایند خدمات رسانی به تعاونیها در زمره عوامل موثر در جامعیت بانک توسعه تعاون قلمداد می شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: پراکندگی شعب بانک در اقصی نقاط کشور با هدف بهره گیری مناسب از مزیتهای نسبی اقتصاد و ظرفیتهای اشتغالزایی فعالیت اقتصادی تعاون در سراسر کشور از جمله موارد دیگر جامعیت این بانک در عرصه خدمات رسانی است.
عظیمی گفت:هم اکنون 160هزار تعاونی و 42 اتحادیه تخصصی در سراسر کشور فعالیت دارد و بانک توسعه تعاون با افزایش بیش از پیش توان وام دهی قادر است روند خدمات رسانی اعتباری خود را در قالب پرداخت تسهیلات کارگشا به خانواده بزرگ تعاون تداوم بخشد.
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