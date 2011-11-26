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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

عظیمی به مهر خبر داد:

پرداخت 70درصد تسهیلات بانک تعاون به تعاونی‌ها/ تدوین کارکرد چندوظیفه‌ای

پرداخت 70درصد تسهیلات بانک تعاون به تعاونی‌ها/ تدوین کارکرد چندوظیفه‌ای

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت 70 درصد تسهیلات این بانک به تعاونی ها و اتحادیه ها خبر داد و گفت: امکان پرداخت 30 درصد دیگر منابع به غیرتعاونی ها وجود دارد.

ماشاءالله عظیمی در گفتگو با مهر گفت:‌ بانک توسعه تعاون با تکیه بر رسالت اصلی خود و در چارچوب قانون سیاست‌های ابلاغی اصل 44 یک بانک دولتی با کارکرد چند وظیفه‌ای است.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهارداشت: این بانک قادر است در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا و طبق اساسنامه خود تا 70 درصد از منابع اعتباری خود را در جهت تقویت و توسعه فعالیت تشکل های تعاونی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق نماید و 30 درصد دیگر از منابع اعتباری خود را به فعالان اقتصادی غیرتعاونی ارائه دهد.

عظیمی تصریح کرد: بخش‌‌های اقتصادی مسکن و عمران، کشاورزی، صادرات، خدمات و بازرگانی از مهم ترین حوزه‌های فعالیت این بانک برای پرداخت تسهیلات اعتباری به صورت سرمایه در گردش، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شمار رود.

وی جامعیت بانک توسعه تعاون را به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی‌های قابل توجه در عرصه خدمات رسانی بانکی خواند و تاکید کرد: انعقاد ده‌ها تفاهمنامه ملی و استانی با موسسات، بانک‌ها، اتحادیه‌های سراسری و شرکت‌های تعاونی فراگیر با هدف استفاده از توان و ظرفیت بالقوه آنها در جهت تسهیل و تسریع فرایند خدمات رسانی به تعاونی‌ها در زمره عوامل موثر در جامعیت بانک توسعه تعاون قلمداد می شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود:‌ پراکندگی شعب بانک در اقصی نقاط کشور با هدف بهره گیری مناسب از مزیت‌های نسبی اقتصاد و ظرفیت‌های اشتغالزایی فعالیت اقتصادی تعاون در سراسر کشور از جمله موارد دیگر جامعیت این بانک در عرصه خدمات رسانی است.

عظیمی گفت:هم اکنون 160هزار تعاونی و 42 اتحادیه تخصصی در سراسر کشور فعالیت دارد و بانک توسعه تعاون با افزایش بیش از پیش توان وام دهی قادر است روند خدمات رسانی اعتباری خود را در قالب پرداخت تسهیلات کارگشا به خانواده بزرگ تعاون تداوم بخشد.

کد مطلب 1469253

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