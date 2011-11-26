پروژه پارک جنگلی جهان نما سرعت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری جلسه ای، راهکارهای اجرایی پروژه پارک جنگلی جهان نما با هدف سرعت بخشیدن روند اجرایی با حضور نمایندگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز که در محل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت .



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در این جلسه پروژه جنگلی جهان نما را یکی از مهم ترین پروژه های در دست اقدام این سازمان اعلام کرد.

عباس زارع با اشاره به این مطلب بیان کرد: در این پارک علاوه بر ایجاد فضای سبز و بهسازی جنگلکاری موجود ، با مشارکت بخش خصوصی یکی از مجهزترین شهربازی های کشور با آخرین متدهای روز و بهره مندی از استانداردهای بین المللی احداث خواهد شد.

وی افزود: با توجه به وجود گونه های مختلف گیاهی این پارک به یکی از مراکز پژوهشی جهت استفاده دانش پژوهان رشته های مرتبط نیز تبدیل می شود که با توجه به این موضوع می توان پارک جنگلی جهان نما را یکی از بزرگترین مراکز تفریحی ،ورزشی و پژوهشی دانست.

همچنین «نجاری»، معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز که به همراه مهران «مهدوی» رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری در این جلسه حضور داشت، علاوه بر بررسی موارد و موضوعات پیش رو در اجرای این پروژه تعاملات فی ما بین را مفید ارزیابی کرد و در ادامه خواستار این شد که طی عملیات اجرایی پروژه توسط سازمان پارکها کمترین آسیب به پوشش گیاهی و درختان موجود وارد آید.