نجات دانش سنتی دریانوردی و نقالی از خطر تصاحب کشورهای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست کمیته بین الدول کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی ناملموس از یکم تا هفتم آذر ماه جاری با حضور نمایندگانی از 130 کشور جهان در بالی اندونزی در حال برگزاری است.

اعضای تشکیل ‌دهنده این کمیته نمایندگانی از کشورهای آلبانی، آذربایجان، بورکینا فاسو، چین، کرواسی، کوبا، قبرس، جمهوری چک، گرانادا، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، اردن، کنیا، ماداگاسکار، مراکش، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، پاراگوئه، جمهوری کره، اسپانیا، ونزوئلا و ایران هستند.

در جریان ثبت میراث ناملموس این کشورها، پرونده میراث معنوی موسیقی اقوام ایرانی، قصه ‌پردازی اجرایی ایرانی و دو پرونده زری بافی و مخمل بافی نیز از سال گذشته آماده شده بود و پرونده آیین‌های مرتبط با تولد حضرت علی اکبر(ع) بررسی شد.

اما ایران دو پرونده دانش ساخت و دریانوردی با لنج سازی سنتی در حوزه خلیج فارس و قصه پردازی (نقالی) را نیز روی میز مذاکره این کمیته گذاشت که اعضا با ثبت آنها موافقت کردند. سال گذشته نیز ایران توانست 5 اثر خود شامل آئین‌های معنوی تعزیه، آئین‌های پهلوانی، موسیقی مقامی بخش‌های شمال خراسان و نیز مهارتهای سنتی بافت فرش کاشان و فارس را در فهرست میراث جهانی ثبت کند.

همچنین 7 میراث ناملموس از دیگر کشورهای جهان از جمله از جمله اندونزی، برزیل، چین، مغولستان، ویتنام و مالی در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسیدند.

در پرونده دانش ساخت و دریانوردی با لنج سازی سنتی در حوزه خلیج فارس تمامی آیین ها، مراسم، آوازها و نواها، گویشهای محلی، اعیاد، فنون سنتی دریانوردی، صیادی و لنج سازی در محدوده استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر مسکونی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

پرونده قصه پردازی اجرایی (نقالی) نیز تمامی انواع قصه پردازی در ایران و تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجراهای گوناگون این شیوه نمایشی تشریح شده است.

اما هنر نقالی مدل مناسبی از قصه پردازی است که در معرض فراموشی قرار داشت ولی با ثبت جهانی، این اثر معنوی از خطر فراموشی نجات پیدا کرد.

چرا که هر از گاهی کشورهای بیگانه یکی از هنرهای ایرانی را به نام خودشان ثبت می کنند مانند بازی چوگان به عنوان ورزش سنتی و باستانی ایرانی که چندی پیش کشور قطر درخواست ثبت آن را به سازمان یونسکو به نام بازی ملی این کشور ارائه کرد.