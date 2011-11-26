کشف یک شتابگر کیهانی در کهکشان راه شیری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان آژانس فضایی ایتالیا با استفاده از ماهواره Agile ردپای واضحی از برخوردهای میان پروتونها و گازهایی که در اطراف ابرنواختر W44 می چرخند را شناسایی کردند.

اطلاعات جمع آوری شده توسط این ماهواره می توانند مسئله شناسایی چشمه پرتوهای کیهانی پر انرژی را به روشی واضح حل کنند.

پرتوهای کیهانی که اصولاً از پروتونها و الکترونها تشکیل شده اند ذراتی پر انرژی هستند که به دفعات انرژی آنها بیشتر از انرژی است که در دستگاههای شتابگر به دست می آید.

منشای این ذرات که به طور ثابت سیاره ما را از اعماق کیهان بمباران می کنند به صورت یک راز باقیمانده است.

براساس گزارش لاستمپا، ماهواره Agile (آشکارساز نجومی گامایی در تصاویر فوق سبک) که برای مطالعه جهان پر انرژی طراحی شده است، در آوریل 2007 پرتاب شد.

ستاره شناسان پروژه این ماهواره با مطالعه بر روی یک سری از ابرنواخترها در کهکشان راه شیری مشاهده کردند که اطلاعات مربوط به ابرنواختر W44 به وضوح حضور پروتونهای شتاب گرفته ای را نشان می دهد که با گاز پیرامون ابرنواختر برخورد می کنند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "از مدتها فرضیه وجود پروتونهای پر انرژی مربوط به این نوع از پدیده ها مطرح شده بود اما تا پیش از این هرگز این پروتونها مشاهده نشده بودند و امروز ما با ماهوارها Agile توانستیم این تئوری را تائید کنیم."

برپایه مدلهای کنونی، بخشی از مواد منفجره در طول انفجارات ابرنواختری می توانند در انرژیهای بسیار بالا شتاب بگیرند و با مواد بین ستاره ای برخوردهای شدیدی را به وجود آورند.

در این تحقیقات، دستگاههایی که بر روی Agile نصب شده اند کاهش بعضی از انواع ذرات (پیونهای خنثی) را شناسایی کردند و ردپای واضحی از وجود پروتونهای شتاب گرفته ای را که با مواد اطراف خود برخورد می کنند تشخیص دادند.