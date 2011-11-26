به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان سیاره ای گاه به شوخی عنوان می کنند که دانسته های آنها درباره مریخ از فعالیتهایی که بر روی ماه انجام داده اند بیشتر است. ناسا اولین بار پنج سال پیش از اینکه اولین شاتلش پرواز کند، فضاپیمایی را بر روی مریخ فرود آورد؛ از آن زمان تا کنون یافته های جدیدی از مریخ به دست آمده است: مریخنوردهای وایکینگ 1 و 2 خاک مریخ را تجزیه کرده اند، "روح" و "فرصت" شواهدی از آب را در این سیاره یافتند و مریخ نورد فونیکس برف را در مریخ به چشم دید. با این همه سوال بزرگ همچنان بی پاسخ باقی مانده است: آیا مریخ می تواند از حیات پشتیبانی کند؟

"کنجکاوی" کاوشگر جدید ناسا است که تا ساعاتی دیگر برای یافتن پاسخ این سوال راهی مریخ خواهد شد. این کاوشگر پیچیده ترین کاوشگر بین سیاره ای است که تا به حال ساخته شده است. در صورتی که تمامی برنامه ها، از پرتاب با کمک راکت اطلس تا ورود عمودی و فرود کاوشگر بر روی مریخ، به درستی پیش برود، این کاوشگر به تنها کاوشگری تبدیل خواهد شد که در دوره فعالیت خود علاوه بر پاسخهای متعدد، سوالات جدید زیادی را درباره سیاره سرخ مطرح خواهد کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، ناسا اعلام کرده این کاوشگر اکنون برای پرتاب شدن به سوی مریخ در آمادگی کامل به سر می برد تا به همراه راکت 500 تنی اطلس سفر طولانی خود را آغاز کند. "کنجکاوی" که با نامهایی از قبیل پیچیده ترین زمین شناس روباتیک جهان و افتخار آمیزترین لابراتوار مریخ نورد خوانده می شود، امروز و تا ساعاتی دیگر از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال به فضا پرتاب خواهد شد.

کاوشگر کنجکاوی در انتظار آماده سازی برای آغاز سفر

تجهیزاتی برای کنجکاوی

به گفته دانشمندان این کاوشگر نه تنها تواناترین کاوشگری است که تا کنون به سیاره ای دیگر فرستاده شده بلکه تواناترین کاوشگر علمی است که تا کنون از مدار زمین به بیرون قدم خواهد گذاشت. کنجکاوی که ساخت آن از سال 2004 آغاز شده است در طی 23 ماه اقامتش در مریخ ده ها نمونه را از میان صخره های مریخ و یا خاک سطح سیاره استخراج کرده و مورد بررسی قرار خواهد داد، همچنین محدوده تجسسی این کاوشگر در مریخ نسبت به دیگر کاوشگران بسیار وسیعتر است.

محموله تجهیزات علمی که به همراه کنجکاوی روانه مریخ خواهند شد 10 برابر تجهیزاتی است که تا کنون توسط دیگر کاوشگرهای مریخ به سیاره سرخ منتقل شده اند. این کاوشگر طولی دو برابر و وزنی پنج برابر وزن کاوشگرهای دو قلوی روح و فرصت که در سال 2003 به مریخ پرتاب شده اند دارد و ویژگی های زیادی از این کاوشگرها را به ارث برده است، از آن جمله می توان به داشتن 6 چرخ برای حرکت و دوربینی بر روی یک تیرک برای استفاده مرکز کنترل زمینی اشاره کرد. بر خلاف دیگر کاوشگرها، کنجکاوی تجهیزاتی را برای نمونه برداری از خاک و سنگ به همراه دارد تا پس از پردازش آنها را به درون اتاقک آزمایشی انتقال دهد تا تجهیزات تحلیلی آنها را مورد آزمایش دقیقتر قرار دهند.

بخشهای مختلف "کنجکاوی" از قبیل باطری هسته ای، دوربین لیزری و بازوی روباتیک و مقایسه ابعاد آن با ابعاد بدن یک انسان عادی

موقعیت فرود

هدف کنجکاوی کشف این است که آیا محیط مریخ برای تشکیل حیات میکروبی مناسب بوده یا نه، این کاوشگر همچنین به دنبال نشانه هایی از حیات میکروبی در میان خاک و سنگهای مریخ خواهد بود. کنجکاوی برای آغاز ماموریت خود در نزدیکی پایه کوهی درون حفره "گیل" فرود خواهد آمد، جایی که خاک آن حاوی مواد معدنی است که در آب تشکیل می شوند. انتخاب این حفره برای فرود کنجکاوی پس از بررسی 30 موقعیت مختلف توسط 100 دانشمند انجام گرفته است.

بر اساس گزارش دیلی میل، از آنجایی که منطقه فرود در این حفره به دیواره های حفره بسیار نزدیک است، در انتخاب موقعیت دقیق فرود و نحوه فرود دقت بسیار زیادی خرج شده است. گسترش فناوری های ویژه فرود دقیق چنین بار سنگینی می تواند فوایدی فراوان به همراه داشته باشد زیرا دانشمندان می توانند از تجربیات این ماموریت برای انجام ماموریتهایی برای نمونه برداری از مریخ و بازگرداندن این نمونه ها به زمین استفاده کنند.

محل فرود کاوشگر کنجکاوی بر روی سیاره سرخ

شمارش معکوس برای آغاز

تلویزیون ناسا ساعت شمار معکوس خود را برای پرتاب این کاوشگر آغاز کرده است. ناسا قصد دارد اولین فرصت برای پرتاب این کاوشگر را ساعت 15:02 به وقت گرینویچ بیازماید.

شرایط جوی برای پرتاب کنجکاوی به سوی مریخ مناسب به نظر می آید و مهندسان نیز هیچ نقص فنی را پس از تعویض باتری در راکت پرتاب اطلس 5 گزارش نکرده اند. پرتاب این کاوشگر تنها آغازی برای ماموریتی خواهد بود که ناسا امیدوار است چند سال به طول بیانجامد.

بر اساس گزارش گاردین، پس از اینکه کنجکاوی به مدار مریخ برسد، طی چندین مرحله تغییر وضعیت داده و خود را برای فرود بر روی سیاره سرخ آماده خواهد کرد:

مرحله اول: سکوی حامل از صفحه محافظ حرارتی جدا شده و فضاپیما به گونه ای می چرخد که بخش محافظ حرارتی آن به سوی مریخ قرار گیرد

مرحله دوم: فضاپیمای حامل با سرعت 21000 کیلومتر بر ساعت به ارتفاع 125 کیلومتری از مریخ می رسد و چهار دقیقه پس از ورود سرعت آن به هزار و 700 کیلومتر کاهش پیدا می کند و چتر فرود در ارتفاع 10 کیلومتری باز می شود

مرحله سوم: محافظ حرارتی در ارتفاع هفت کیلومتری از فضاپیمای حامل جدا می شود و سرعت به 576 کیلومتر بر ساعت کاهش پیدا می کند

مرحله چهارم: 50 ثانیه پیش از فرود چتر از فضاپیمای حامل جدا شده و هشت موتور احتراقی برای کنترل فرود روشن می شوند

مرحله پنجم: سرعت به 2.7 کیلومتر بر ساعت رسیده و در ارتفاع 20 متری از سطح، کاوشگر از طریق تسمه هایی از حمل کننده معلق شده و چرخهایش باز می شوند

مرحله ششم: کاوشگر 6.5 دقیقه پس از ورود به اتمسفر بر روی مریخ فرود می آید، تسمه ها باز شده و بازو و تیرک کاوشگر برقرار می شوند، فضاپیمای حامل از کاوشگر دور شده و جایی دیگر در فاصله 150 متری از کاوشگر سقوط می کند