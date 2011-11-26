بهره برداری از مرکز خدماتی سیدالشهدا(ع) با هفت کاربری مختلف تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فداکار عصر جمعه در حاشیه همایش عتبات عالیات استان تهران که با حضور ائمه جمعه نقاط مختلف این استان و فرمانداران شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد، اظهار داشت: این مجتمع خدماتی در زمینی به مساحت دو هزار و 520 مترمربع، زیربنایی بالغ بر 13 هزار و 400 متر مربع و در پنج طبقه در حال احداث است.

وی افزود: مرکز خدماتی سیدالشهدا(ع) نیز در هفت کاربری مختلف مراحل پایانی امور اجرایی خود را می‏ گذراند که تا پایان سال جاری بهره‏ برداری خواهد شد.

اعتبار پنج میلیارد تومان برای ساخت مرکز خدماتی سیدالشهدا(ع)

این مسئول بیان کرد: مجتمع خدماتی سیدالشهدا(ع) در کربلای معلی با پیشرف فیزیکی قابل ملاحظه‏ای از سال 1385 آغاز شده و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در محل "شارع ‏العباس" خیابان "باب‏الخان" ساخته می ‏شود.

وی افزود: طبقه همکف این مجموعه در مساحتی بالغ بر دو هزار و 480 مترمربع شامل وضوخانه، سرویسهای بهداشتی، تأسیسات رفاهی و تصفیه‏ خانه فاضلاب خواهد بود.

فداکار گفت: طبقه دوم در مساحتی بالغ بر دو هزار و 623 مترمربع کاربریهایی نظیر درمانگاه مجهز، حسینیه و آشپزخانه ‏ای با ظرفیت آماده ‏سازی شش هزار پرس غذا در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: طبقه نخست در مساحتی بالغ بر دو هزار و 623 مترمربع شامل غذاخوری بانوان و آقایان با ظرفیت یکهزار و 20 صندلی و غذاخوری تشریفات با ظرفیت 480 صندلی است.

دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران یادآورشد: طبقه دوم از کلاسهای آموزشی به مساحت 700 مترمربع، 520 صندلی، 16 کلاس، آمفی تئاتر، کتابخانه و بخشهای مدیریتی برخوردار است.

وی اضافه کرد: طبقه سوم به سوئیت این مجموعه شامل واحدهای یک تا شش تخت خوابه، 38 سوئیت و 91 تخت خواب اختصاص خواهد داشت.

این مسئول عنوان کرد: طبقه انتهایی نیز به مرکز رایانه مجتمع خدماتی سیدالشهدا(ع) کربلای معلی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: اشعار فارسی بر طوق حرم امیرمومنان(ع) در طول تاریخ بر بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی(ع) نقش بسته بود.

فداکار بیان داشت: عناد و دشمنی صدام ملعون، رهبر ساقط شده رژیم منفور بعث عراق با فرهنگ ایرانی و مذهب تشیع موجبات از بین رفتن این آثار ناب را فراهم آورد.

این اشعار با دستور آیت‏الله سیستانی مبنی بر زدودن آثار صدام و احیای خرابیهای این ظالم دست ‏نشانده بار دیگر بر طوق حرم مطهر حضرت علی(ع) در نجف اشرف نشانده خواهد شد.

150 پروژه مربوطه به عتبات عالیات در دست اجراست

با اشاره به دیگر طرحهای در دست احداث این ستاد خاطرنشان کرد: این ستاد نزدیک به 150 پروژه کوچک و بزرگ در عتبات عالیات اجرایی ساخته یا در دست اجرا دارد.

وی ادامه داد: 50 درصد از امور گنبد سامرا، شامل مقاوم سازی و طلاکاری اجرایی شده و با ادامه روند کنونی تا پایان سال جای آماده بهره ‏برداری است.

فداکار افزود: کار مرمت طلاکاریهای ایوان نجف که به مرور زمان دچار تخریب تدریجی شده بود، نیز آغاز شده و تا یک ‏سال آینده به پایان می رسد.