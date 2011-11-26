منحرفان از خط رهبری خلاف جریان پیشرفت و توسعه نظام پیش می روند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی شامگاه جمعه در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی، مقام ولایت را بالاترین تصمیم گیرنده در نظام اسلامی دانست و افزود: ولی فقیه در نظام اسلامی حجت بر تمام مردم بوده و تمام اقتدار امروز نظام اسلامی مدیون پیروی مردم از رهبری است.



وی با بیان اینکه در صورتی که کشورهای اسلامی امروز جملگی از رهبر معظم انقلاب پیروی و اطاعت می کردند به یقین مشکلات کنونی پس از انقلاب مصر و لیبی وجود نداشت، ادامه داد: پیروی از ولایت فقیه مشترک، اتحاد جهان اسلام را رقم زده و فقط رئیس جمهوری نقطه غیر اشتراکی خواهد بود.

حجت الاسلام آقاتهرانی، به شرایط انتخاب نمایندگان اصلح در دور نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در صورتی که فرد در قول و عمل پایبند به رهبری و ولایت فقیه بوده و در کار خود صداقت داشته و برای خدمت به مردم به صحنه آمده باشد می توان به او رای داد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ولایت فقیه در صورتی می تواند تصمیمات خود را اتخاذ کند که مردم پیرو وی باشند، گفت: بر همین اساس می توان تمام موضوعات و افراد را با معیار ولایت فقیه و پیروی از وی، سنجید و راه درست را انتخاب کرد.

وی افزود: بصیرت لازمه شناخت رهبری و پیروی از وی است و باید همواره با پیروی و اطاعت از ولی فقیه بصیرت و هوشیاری را حفظ کرد.