تلفات حوادث رانندگی در فارس 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی فارس در این خصوص اعلام کرد که در هفت ماهه امسال یک هزار و 26 نفر در حوادث رانندگی استان فارس جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای تصادفات یک هزار و 207 نفر بود که 15 درصد کاهش یافته است.

ازکل متوفیات حوادث رانندگی هفت ماهه امسال این استان 790 نفر مرد و 236 نفر زن بودند. همچنین از کل حوادث رانندگی منجر به فوت استان فارس در این مدت، 620 مورد در جاده های برون شهری، 308 مورد درون شهری، 91 مورد جاده های روستایی و هفت مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده است.

در حوادث رانندگی هفت ماهه استان فارس 13 هزار و 320 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.1 درصد کاهش یافت.

درمهرماه امسال 157 نفر در حوادث رانندگی استان جان باختند که نسبت به مهر سال قبل که تعداد فوتیها 187 نفر بود، 16 درصد کاهش دارد. تعداد مصدومان ارجاعی حوادث رانندگی این استان نیز یک هزار و 795 نفر ثبت شده است.