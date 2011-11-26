هزار مبلغ به مناطق مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

حجت الاسلام علی کوثری نیا در گفتگو با مهر، اظهار داشت: به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) مبلغین از دفاتر تبلیغات اسلامی حوزه های مختلف کشور به شهرها، بخشها و روستاهای خراسان جنوبی از امروز اعزام شدند.

وی اضافه کرد: مبلغین اعزام شده از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، هجرت قم، تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مبلغین بومی استان هستند.

حجت الاسلام کوثری نیا به برنامه های مبلغین در طول ایام محرم اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری نماز جماعت، بیان احکام، وعظ و خطابه با موضوعات تبیین ولایت فقیه، عفاف وحجاب، بیداری اسلامی، امر به معروف و نهی ازمنکر، زکات، ترویج سبک زندگی اسلامی و خانواده پویا از جمله برنامه های تبلیغی مبلغین است.

کارشناس اعزام مبلغ تبیلغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان با اشاره اینکه سال گذشته 920 مبلغ به مناسبت ایام محرم به مناطق مختلف استان اعزام شدند، یادآور شد: امسال این تعداد به منظور بهره مندی مناطق بیشتر استان به یک هزار نفر افزایش یافته است.