حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی در مورد اخلاق ورزشی و اهمیت آن به خبرنگار مهر گفت: ورزش در جوامع شرقی بویژه در ایران از دوره باستان مطرح بوده و ورزش باستانی در ایران وجود داشته است که قهرمانان این رشته را پهلوان می‎نامیدند و ناظر بود بر یک اخلاق مردانگی، فتوت، شهامت و نوعی غیرت دینی و وطنی که در جوانمردان و پهلوانان مطرح بود.

وی افزود: در کتاب آیین جوانمردی، هانری کربن 33 شرط برای ورزش باستانی ذکر کرده است که از جمله مردانگی، پاکی، شهامت، راستگویی، وفاداری، نمک شناسی، پاک چشم بودن و دیگر اخلاقیات ورزشی، کمک به مستمندان و دستگیری از ضعیفان از مبانی اخلاقی فکری اجتماعی و ورزشی جوانمردان و پهلوانان بوده است. کاوه آهنگر یکی از پهلوانان وطن پرست و وطن دوست این ورزش در دوره باستانی بوده است.

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد تصریح کرد: امروزه در غرب ورزشهای خشنی چون کشتی کج، بوکس حرفه‎ای رایج است، اما در مقابل ورزشهای گروهی والیبال، فوتبال و هندبال و ...روحیه تعاون و همکاری افراد را تقویت می‎کنند .

این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی دین یادآور شد: اخلاق در ورزشهای خشن غربی وجود ندارد و در ورزش باستانی ایرانیان، جوانمردی و بزرگواری و مردانگی است که البته در ورزشهای گروهی روحیه تعاون و اخلاق همکاری و همبستگی وجود دارد.

ثقفی در مورد اینکه چگونه می‎توان روح اخلاق را در محیطهای ورزشی جاری کرد نیز گفت: در ورزش باستانی ایران که این اخلاق موج می‏زند و وجود مرشد و میاندار در زمین نوعی پند و اندرز دادن و تربیت ورزشکاران بوده است با الگو گرفتن از ادبیات وآیینهای این ورزش و سرایت دادن ویژگیها و خصوصیات فرهنگی ورزشی آن در ورزشهای دیگر می‎توان روحیه و اخلاق را در محیطهای ورزشی گسترش داد.