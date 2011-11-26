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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

مجد به مهر خبر داد:

ارتقای دفتر مجلات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به اداره نشریات

ارتقای دفتر مجلات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به اداره نشریات

امید مجد که 3 ماهی است از کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خداحافظی کرده است از ارتقای دفتر مجلات این دانشکده به اداره نشریات تحت مسئولیت وی خبر داد.

امید مجد که پیش از این ریاست کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان مسئولیتش در این کتابخانه خبر داد و گفت: من 3 ماه است که دیگر رئیس کتابخانه نیستم و به بخش اداره نشریات دانشکده منتقل شده‌ام.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از کارمندان کتابخانه سرپرستی آنجا را برعهده دارد و قرارست به زودی رئیس جدیدی برای کتابخانه انتخاب شود البته چند گزینه هم تاکنون به دانشکده معرفی شده بود که مورد قبول نبوده است.

این مولف و پژوهشگر درباره مسئولیت جدیدی که به او واگذار شده است، توضیح داد: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تا یک سال پیش یک دفتر با عنوان دفتر مجلات داشت که آن را به اداره نشریات ارتقا دادند و 3 ماه پیش مسئولیت این اداره را به من سپرده‌اند.

مجد در پایان اشاره کرد: از گذشته دور در آن دفتر یک مجله منتشر می‌شد که سابقه‌ای 60 ساله هم دارد، ولی در چارت سازمانی جدید، 7 مجله علمی - پژوهشی منتشر می‌شود همچنین چاپ کتاب نیز به وظایف اداره اضافه شده است.

کد مطلب 1469272

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