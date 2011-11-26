تفکر بسیجی از مرزهای خاورمیانه فراتر رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار جمعه شب در همایش سران قبائل و طوائف شیعه و اهل تسنن، فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و هیات امنای مساجد ،روحانیون و روسای ادارات شهرستان جاسک هرمزگان بیان داشت: بسیج تنها یک جوان، نوجوان، کهنسال، زن و مرد و یا اسلحه به دوش و لباس خاکی پوش نیست بلکه بسیج یک تفکر و اندیشه است.

حجت الاسلام رستگار ضمن تبریک هفته مقدس بسیج گفت: بسیج ظرفیتی فرا زمانی و مکانی دارد یعنی برای هر زمان و مکانی است.

وی اظهار داشت: بسیج فرا مخاطب است یعنی شامل همه مخاطبان و فرا مذهب است یعنی شامل همه مذاهب می شود و شیعه و اهل تسنن ندارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) عنوان کرد: امروز تفکر بسیجی از مرزهای ایران و خاورمیانه فراتر رفته و الگویی برای همه ملتها برای مقابله با مستکبران تبدیل شده است.

حجت الاسلام رستگار به بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز اگر در میدانهای کشورهای اسلامی مردم تجمع می کند و دیکتاتورهایشان شعار میدهند میگویند ما همه قیاممان را از انقلاب اسلامی الگو گرفتیم.

وی گفت:علما و روحانیون مسلمان جهان در محافل مختلف اظهار داشتند که مقام معظم رهبری تنها رهبر ایران نیست بلکه رهبر همه جهان اسلام است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) به محبوبیت ایران در جهان اشاره کرد و گفت: امروز ایران در جهان از لحاظ محبوبیت در جایگاه بالایی قرار دارد ولی دولتهای غربی به خصوص آمریکا در بین کشورها منفور و بد هستند.