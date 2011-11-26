بسیج عظیم ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش مهر؛ سپاه روح الله استان مرکزی با تاکید بر این مهم در بیانیه ای که به مناسبت گرامیداشت 5 آدر سالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران صادر کرده آورده است، حضور میلیونها انسان عاشق و انقلابی و مشارکت خیره کننده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان بالنده، نخبگان و متخصصان در بخشها و سازمانهای متعدد و حرفه ای بسیج این نهاد مقدس را به عنوان عظیم ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران در صحنه های دفاع از انقلاب و کیان کشور و همچنین سلاحی استراتژیک در عرصه بازدارندگی و مقابله با تهدیدات معرفی کرده است.

در ادامه این بیایه آمده است هر چه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی می گذر خصومتها و دشمنی ها علیه نظام و ملت مسلمان ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با پیچیدگی های حیرت آوری همراه شده و در هر مقطعی به گونه ای خود را نشان می دهد در چنین وضعیتی ترویج و عینیت تفکر بسیجی یک نیاز حیاتی تلقی و توجه مضاعفی را طلب می کند.

در بخش دیگر این بیایه آمده است ؛ بسیج یک جریان زلال و ریشه دار مکتبی وانقلابی بوده که با دانش و آگاهی همه جانبه در صحنه های تکلیف و تعهد راست قامت ایستاده است.

سپاه رو ح الله استان مرکزی در این بیانیه با اشاره به تاریخ پر حماسه انقلاب اسلامی که سرشار از صحنه های سرنوشت ساز است نقش کارآمدی بسیج و فداکاری بسیجیان را جز لاینفک این افتخارات برشمرده و آورده است: بسیج ضمن تضمین حیات انقلاب، تداوم حرکت مردم غیور و شایسته ایران در فتح قله های رفیع و افتخار آفرین پیشرفت و سربلندی در حوزه های فناوری روزآمد و پیشرفت های علمی نقش طلایی و گشایش گر خود را در هر زمان، مکان که کشور و ملت دچار چالش و تنگنا شود ایفا خواهد کرد.