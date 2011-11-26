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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

بسیج عظیم ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران است

بسیج عظیم ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران است

اراک - خبرگزاری مهر: بسیج عظیم ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران در صحنه های دفاع از انقلاب است.

به گزارش مهر؛ سپاه روح الله استان مرکزی با تاکید بر این مهم در بیانیه ای که به مناسبت گرامیداشت 5 آدر سالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران صادر کرده آورده است، حضور میلیونها انسان عاشق و انقلابی و مشارکت خیره کننده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان بالنده، نخبگان و متخصصان در بخشها و سازمانهای متعدد و حرفه ای بسیج این نهاد مقدس را به عنوان عظیم ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران در صحنه های دفاع از انقلاب و کیان کشور و همچنین سلاحی استراتژیک در عرصه بازدارندگی و مقابله با تهدیدات معرفی کرده است.

در ادامه این بیایه آمده است هر چه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی می گذر خصومتها و دشمنی ها علیه نظام و ملت مسلمان ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با پیچیدگی های حیرت آوری همراه شده و در هر مقطعی به گونه ای خود را نشان می دهد در چنین وضعیتی ترویج و عینیت تفکر بسیجی یک نیاز حیاتی تلقی و توجه مضاعفی را طلب می کند.

در بخش دیگر این بیایه آمده است ؛ بسیج یک جریان زلال و ریشه دار مکتبی وانقلابی بوده که با دانش و آگاهی همه جانبه در صحنه های تکلیف و تعهد راست قامت ایستاده است.

سپاه رو ح الله استان مرکزی در این بیانیه با اشاره به تاریخ پر حماسه انقلاب اسلامی  که سرشار از صحنه های سرنوشت ساز است نقش کارآمدی بسیج و فداکاری بسیجیان را جز لاینفک این افتخارات برشمرده و آورده است:  بسیج ضمن تضمین حیات انقلاب، تداوم حرکت مردم غیور و  شایسته ایران در فتح قله های رفیع و افتخار آفرین پیشرفت و سربلندی در حوزه های فناوری روزآمد و پیشرفت های علمی نقش طلایی و گشایش گر خود را در هر زمان، مکان که کشور و ملت دچار چالش و تنگنا شود ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 1469274

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