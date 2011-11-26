سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن در قم به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان قم در مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم که شامگاه جمعه در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: تعداد شرکت کننده‌های در مسابقات قرآن در سال گذشته 600 نفر بود اما در سال جاری حدود دو هزار نفر در مسابقات حضور داشتند.



حجت الاسلام شوزب شیری گفت: این دوره از مسابقات در چهار بخش ترتیل، حفظ، مفاهیم و قرائت برگزار شد که از نفرات اول و تا سوم هر رشته مورد تقدیر قرار خواهد گرفت و همچنین نفرات اول هر رشته نیز به مسابقات کشوری راه پیدا می کنند.



وی با اشاره به اینکه حفظ قرآن در پنج بخش یک جزء، دو جزء، پنج جزء، ده جزء، 20 جزء و کل قرآن برگزار شد، افزود: این دوره از مسابقات در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان در گروه خواهر و برادر به مدت ده روز در قم برگزار شد.



مدیر کل اوقاف وامور خیریه قم ابراز داشت: به طور کلی در مراسم اختتامیه 73 نفر برتر در مسابقات جوایز دریافت خواهند کرد.



گفتنی است شاعر اهل بیت(ع) حبیب الله پایچیان و آیت الله حائری شیرازی از جمله مدعوین و سخنرانان این مراسم اختتامیه بودند.