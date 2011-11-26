پیشرفت فیزیکی مسکن مهر سنقر 4 درصد بالاتر از میانگین استانی است

غلامرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده، وضعیت مسکن مهر در شهرستان سنقر در شرایط مطلوبی است و مشکل خاصی در این حوزه نداریم.

فرماندار شهرستان سنقر تاکید کرد: 1363 متقاضی مسکن مهر در این شهرستان ثبت نام کرده اند که در حال حاضر 1250 واحد مسکن مهر در این شهر در دست ساخت داریم که در صورت تحویل این واحدها، شاهد کاهش چشمگیر قیمتها در حوزه مسکن این شهر خواهیم بود.

حیدری تصریح کرد: بر اساس برنامه های زمانبندی شده، اگر مشکل خاصی از نظر وضعیت بارندگی و سرما در این چند ماه پیش نیاید، 480 واحد از مسکن مهر این شهرستان تحویل متقاضیان خواهد شد.

فرماندار سنقر گفت: تا پایان سالجاری 360 واحد از پروژه مسکن مهر ولی عصر (عج) و 120 واحد از پروژه فرهنگیان تحویل متقاضیان شهرستان می شود.

حیدری با اشاره به اینکه بزرگترین مجتمع مسکن مهر این شهرستان پروژه ولی عصر(عج) سنقر است، افزود: خوشبختانه متقاضیان مسکن مهر در شهرستان سنقر همکاری خوبی با پیمانکاران دارند و در پرداخت سهم آورده مشکل خاصی در این شهرستان وجود ندارد..

وی در پایان با اشاره به اینکه پیشرفت ساخت پروژه های مسکن مهر سنقر 4 درصد از میانگین استانی بالاتر است، تصریح کرد: پیشرفت ساخت مسکن مهر در این شهرستان بیش از 51 درصد است و با این روند در سال آینده تمام پروژه های مسکن مهر تحویل متقاضیان خواهد شد.