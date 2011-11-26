جزئیات اولین انتخابات مغرب پس از اصلاح قانون اساسی/ پیروزی با اسلامگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، پس ازگذشت 5 ماه از اصلاح قانون اساسی مغرب نخستین انتخابات پارلمانی این کشور با حضور 4 هزار ناظر داخلی و خارجی برگزار شد.

گفتنی است در اصلاحات قانون اساسی مغرب اختیارات پارلمان در برابر محمد ششم پادشاه این کشور افزایش یافته است.

بیش از 13 میلیون نفر از مردم مغرب برای انتخابات 395 نماینده پارلمان به پای صندوق های رای فراخوانده شدند که به گفته الطیب الشرقاوی وزیر کشور مغرب میزان مشارکت مردمی در انتخابات بالغ بر 45 درصد بوده است.

بیش از 30 حزب و 7 هزار و 100 نامزد انتخاباتی برای کسب 395 کرسی پارلمان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

طبق نتایج اولیه این انتخابات حزب عدالت و توسعه به رهبری "عبدالاله بن کران" بزرگترین اپوزیسیون مغرب که تاکنون 47 کرسی پارلمان را در اختیار داشت توانست در این انتخابات بر دیگر احزاب از جمله رقیب اصلی خود حزب حاکم استقلال به ریاست "عباس الفاسی" پیشی بگیرد.

"تجمع ملی آزادگان" به رهبری "صلاح الدین مزوار" که یک حزب لیبرال است از دیگر رقبای حزب عدالت و توسعه به شمار می رود.

حزب عدالت و توسعه در تبلیغات و شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده بود که برای مقابله با فقر و افزایش 50 درصدی حقوق ها تلاش خواهد کرد.

حزب مذکور به تعداد کرسیهایی که تاکنون کسب کرده اشاره ای نکرد و تنها اعلام کرد که درشهرهای "رباط"، "دار البیضا"، "طنجه"، "القنیطره"، "سلا"، "بنی ملال" و "سیدی ایفنی" بیشترین آراء را به خود اختصاص داده است.

روند شمارش آراء همچنان ادامه دارد و نتایج رسمی و نهایی انتخابات پارلمانی مغرب بعد از ظهر یکشنبه اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر 3 حزب چپ گرا و جنبش انقلابی 20 فوریه انتخابات پارلمانی مغرب را تحریم کرده و در آن مشارکت نکردند چرا که معتقدند نظام سیاسی این کشور فاسد است و تا زمانی که محمد ششم پادشاه مغرب و هیئت وی در راس قدرت باشند برگزاری انتخابات کاری عبث و بیهوده است.

انتخابات پارلمانی مغرب در حالی برگزار شد که هفته پیش هزاران نفر از شهروندان مغرب با برپایی تظاهراتی تحریم انتخابات این کشور را خواستار شده و تاکید کردند در سایه حکومت محمد ششم و عناصر وی برگزاری انتخابات اقدامی نمایشی است.

در واقع محمد ششم سعی دارد با برگزاری این انتخابات به نوعی مانع سرایت قیام های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا به این کشور شود.