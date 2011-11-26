گردش ویروس ایدز در جمعیت عمومی کشور مهار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صداقت اظهار داشت:‌ در این سند 5 ساله سهم همه سازمانها تعریف شده و شاخصهایی که در پایان این 5 سال باید به آن برسیم در آن مشخص شده است و همچنین ابزار پایش ارزشیابی این شاخصها، تدوین شده و ضمیمه این سند شده است.

وی افزود: برای این سند استراتژیک، یک برنامه عملیاتی نیز تدوین شده تا سالانه همه سازمان ها بتوانند اهداف و فعالیتها را طراحی کنند و به آن هدف پیش بینی شده برسند.

صداقت تصریح کرد: در کنار این سند، برنامه عملیاتی نیز در قالب سه کارگاه کشوری تدوین شده است و این کارگاهها با مشارکت سازمانها و در استانهای مختلف برگزار می شود تا بر اساس این برنامه استراتژیک هر استان بتواند برنامه عملیاتی استان خودش را تدوین کند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت در ادامه از قرار گرفتن برنامه استراتژیک کنترل ایدز در دستور کار شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت: با مدیران استانی، نمایندگان کشوری، آموزش و پرورش، بهزیستی،‌ سازمان زندانها جلساتی برگزار شد تا در خصوص کنترل ایدز و فعالیتهای مربوط به مداخلات پیشگیرانه، همکاری و تصمیم گیری شود که معاونت امور اجتماعی وزارت کشور همکاریهای خوبی را در این زمینه با ما داشته است.