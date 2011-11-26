پالسهای الکتریکی فرایند پیشرفت آلزایمر را آهسته می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج بررسیهای محققان بیمارستان غربی تورنتو در کانادا نشان می دهد که با ارسال پالسهای الکتریکی منظم به مغز می توان فرایند تخریب هیپوکامپ که منطقه مربوط به پردازش حافظه است را آهسته کرد.

تاکنون از تکنیک تحریک عمیق از طریق کاشت الکترود در مغز در بیماران متاثر از پارکینسون به طور موثری برای کاهش لرزشهای غیراداری استفاده می شد.

این محققان به منظور بررسی اثرات مثبت این تکنیک بر روی بیماران متاثر از آلزایمر، این روش را بر روی 6 بیمار آزمایش کردند.

در این آزمایش از طریق کاشت الکترودها در عمق مغز، پالسهای الکتریکی ضعیفی در حدود 130 ولت در ثانیه به مغز بیماران وارد شد.

براساس گزارش نیوساینتیست، پس از یکسال تحریک عمق مغز، مشاهده شد که قدرت عملکرد مرکز حافظه در هیپوکامپ دو بیمار نه تنها کاهش نیافت بلکه به میزان 5 درصد در یک بیمار و 8 درصد در بیمار دوم رشد داشت.

اکنون این دانشمندان قصد دارند آزمایشات خود را بر روی 50 بیمار مبتلا به آلزایمر دنبال کنند.