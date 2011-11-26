بزرگترین آرایشگاه مردانه جنوب کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین و مجهزترین آرایشگاه مردانه منطقه جنوب کشور جمعه شب با حضور عباس امینی زاده فرماندار بندرعباس و تعدادی از مسئولان استان هرمزگان در بندرعباس به بهره برداری رسید.

این آرایشگاه دارای امکانات بسیار پیشرفته و کم نظیر در کشور است و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در زیربنایی به مساحت 160 متر مربع توسط بخش خصوصی احداث شده است.

علی عسکری مدیر این آرایشگاه در مراسم افتتاح آن با بیان اینکه شهر بندرعباس در گذشته فاقد یک آرایشگاه کاملا استاندارد و بهداشتی بود، اظهار داشت: از حدود 18 ماه پیش کار احداث این آرایشگاه آغاز شد و در آن تمامی خدمات روز آرایشگری دنیا به مردم ارائه می شود.

وی ادامه داد: در این آرایشگاه از میزهای اصلاح ویژه، ویتامینه مو، سرشور جدا، بوخور سر و مو، ماساژور مشتریان و پرسنل و حمام ویژه استفاده شده که در سه سالن عادی، خدمات ویژه و مدیران در نظر گرفته شده که یکسری از وسایل از داخل کشور و مابقی از کشورهای همسایه تامین شده است.

عسکری با اشاره به ایجاد اشتغال برای 10 نفر در این آرایشگاه، اظهار داشت: افراد مورد نیاز برای این آرایشگاه پس از گذراندن گزینش به استخدام در خواهند آمد تا بهترین افراد برای کار در این آرایشگاه انتخاب شوند.

وی در خصوص قیمت اصلاح در این آرایشگاه گفت: قیمت دریافتی از مشتریان در این آرایشگاه با دیگر آرایشگاهها تفاوتی ندارد و فقط از افرادی که خدمات بیشتری به آنها ارائه می شود مبلغ بیشتری دریافت خواهد شد.