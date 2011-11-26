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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

عباس زاده:

مبارزه بیولوژیک با آفات محصولات گلخانه ای در حاجی آباد آغاز شد

مبارزه بیولوژیک با آفات محصولات گلخانه ای در حاجی آباد آغاز شد

حاجی آباد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد گفت: مبارزه بیولوژیک محصولات گلخانه ای در سطح 42 هکتار در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظم عباس زاده با اشاره به اینکه مبارزه بیولوژیک با آفات گام مهمی در تولید محصولات کشاورزی سالم است، بیان کرد: مبارزه بیولوژیک با رهاسازی زنبور "تریکوگراما" و "براگون" و همچنین استفاده از تله های نوری و فرمون در گلخانه ها صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت، امسال بیش از هشت هزار تن محصول سالم از جمله گوجه فرنگی و خیار تولید شود.

عباس زاده بیان داشت: عمده نقاط کشتهای گلخانه ای این شهرستان در علی آباد، شمیل، فارغان و شهدادی است.

وی با بیان اینکه شهرستان حاجی آباد به سبب کشتهای گلخانه ای رتبه اول را در استان به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: کاهش مصرف سموم نباتی، دفع آفات با استفاده از دشمن طبیعی آنها، حفظ محیط زیست، کاهش هزینه مبارزه با آفات، حفظ حشرات مفید و تولید محصول سالم از مزایای اجرای این طرح است.

کد مطلب 1469292

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