استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه کتابخانه های عمومی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه جمعه در دومین نشست انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه استان کردستان در تمام برنامه هایی که مشارکت مردمی در اجرای آنها نقش دارد عملکرد مطلوبی داشته است و باید در حوزه خیرین کتابخانه ساز نیز اقدام جدی از سوی مسئولان و دستگاه های متولی اجرایی شود.

وی افزود: با توجه به کمبود فضای مطالعه، یکی از نیازهای اساسی استان کردستان کتابخانه سازی است و انتظار می رود با توجه به همدلی و همراهی که در میان مردم و مسئولین استان وجود دارد بتوانیم در آینده نزدیک نسبت به توسعه کتابخانه های عمومی در این استان اقدامات لازم را اجرایی کنیم.

شهبازی در ادامه هدف از تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز استان را در گام نخست استفاده از آرا و نظرات راهگشای خیرین این حوزه اعلام کرد و یادآور شد: باید با یک برنامه ریزی منسجم و استفاده از تمام امکانات موجود در استان به خصوص ظرفیت های بخش دولتی، تلاش لازم برای افزایش سرانه مطالعه در استان انجام شود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود تسریع در اجرای پروژه های عمرانی را خواستار شد و گفت : انتظار می رود مسئولان و مدیران اجرایی استان در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اتمام طرح های نیمه کاره حوزه مربوطه اقدام کنند چراکه تعلل در این کار باعث ناامیدی و ایجاد ذهنیت منفی در جامعه نسبت به توان مدیریتی استان می شود.

در پایان این نشست محمد زاهد خورشیدی، ابراهیم حسامی، انور روزچنگ، مختار محمدی، حسن محمدی، حسن کریمی و سیدلطیف تکیه خواه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان انتخاب شدند.