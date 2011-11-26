فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب دو فوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کاهش رابطه با انگلیس از حدود یک سال قبل در کمیسیون امنیت ملی به دنبال مطالبه دانشجویان و مردم تصویب شده بود، اما در دستور کار قرار نمی گرفت و هیئت رئیسه در انتظار اصلاح رفتار انگلیس بود.

وی افزود: با توجه به اقدام اخیر دولت انگلیس در تحریم بانک مرکزی بالاخره صبر نمایندگان لبریز شد و به هیئت رئیسه فشار آوردند تا این طرح در دستور کار قرار بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دشمنی های انگلیس با ملت ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این کشور در زمان جنگ جهانی با خرید گسترده گندم، قحطی بزرگی در ایران ایجاد کرد و ما هم اکنون به دنبال تنظیم شکایت برای نقض حقوق مردم ایران و خسارات وارده هستیم.

آلیا با تاکید بر اینکه انگلیس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هواره همپیمان آمریکا بوده است، گفت: به بسیاری از کشورها که سفر می کنیم مقامات آنها مطرح می کنند که پشتوانه بسیاری از اقدامات آمریکا، استعمار پیر انگلیس است.

وی تصریح کرد: سفارت انگلیس در ایران در دوران فتنه 88 از براندازان و ضد انقلاب حمایت کرد و بعدها هم در قطعنامه های پی در پی بر خلاف منافع ملت ایران رای داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با وجود اینکه مجلس قوه ای مستقل است اما برای در نظر گرفتن امنیت ملی جلسات مختلفی با مسئولان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و حتی بخش خصوصی اقتصادی گذاشت که جمع بندی جلسات به طرح کاهش رابطه منجر شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص دیگر کشورهایی که بحث کاهش رابطه با آنها مطرح است، گفت: جمهوری اسلامی ایران قطعا در رابطه با کشورهایی که از دشمنان ما حمایت می کنند تجدید نظر می کند.

وی تاکید کرد: این کمیسیون تجدید نظر در رابطه با کشورهایی که به رای مثبت به قطعنامه ها علیه ایران داده اند را بررسی می کند.

