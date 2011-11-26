کیانمهر مملو از شهرکهای بدون امکانات/ شهرک سازان به تعهدات عمل نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رشد روز افزون جمعیت در کلانشهر کرج موجب افزایش بی رویه ساخت و ساز ازیک سو و رشد شهرک سازی در برخی مناطق این شهر نظیر کیانمهر شده است.

کیانمهر در انتهای منطقه مهرشهر کرج در سالهای اخیر با اقبال شهرک سازان به محلی برای اجرای پروژه های گوناگون مسکونی بدل شده و از همین رو به یکباره جمعیتی باللیی بدون فراهم بودن زیرساختها به این منطقه تزریق شد.

از سوی دیگر شهرک سازان نیز که موظفند در قبال ساخت مجتمع های مسکونی خدمات و سایر امکانات مورد نیاز ساکنان این شهرکها را تامین کنند با عدم اجرای تعهدات خود موجب بروز مشکلات فراوانی در این منطقه شده اند.

عدم جمع آوری زباله، نبود شبکه فاضلاب شهری در تمام منطقه، عدم گازرسانی به برخی شهرکها، ناکافی بودن تعداد مدارس، خیابانهایی با آسفالت نامناسب و ... برخی از مشکلات ساکنان این شهرکهاست.

عدم اجرای تعهدات از سوی شهرک سازان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر منطقه 4 شهرداری کرج در این خصوص گفت: عدم تعهد شهرک ساز ها نسبت به فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی باعث بروز مشکلات عدیده ای برای ساکنان این شهرک ها می شود.



یدالله پورمظاهری با بیان این مطلب افزود: متاسفانه بسیاری از شهرک ساز ها به وظایف قانونی خود در قبال شهرک های احداث شده عمل نمی کنند که این مهم نارضایتی شهروندان و ساکنان این شهرک ها را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه، در بسیاری از شهرک ها که با عنوان شهرک های غیر مصوب از آنها یاد می شود، شهرک سازان اقدامی جهت مصوب نمودن شهرک به عمل نیاورده اند، افزود: این موضوع در خدمات رسانی مناسب به ساکنان تداخل ایجاد می کند.

نیمه تمام گذاشتن اقدامات شهرک ساز از جمله مشکلات

این مسئول ادامه داد: نیمه تمام گذاشتن اقدامات شهرک ساز نیز از جمله مسائلی است که مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.

مدیر منطقه 4 شهرداری کرج در ادامه با اشاره به مشکلات شهروندان ساکن در منطقه کیانمهر به تفکیک دو منطقه 12 و 4 شهرداری کرج اشاره کرد و افزود: انجام اقداماتی چون جمع آوری زباله ها و آب های سطحی از تعهدات شهرداری منطقه 12 است.

پور مظاهری همچنین شهرداری این منطقه را مسئول اجرای پروژه های عمرانی دانست و عنوان کرد: اجرای آسفالت مرمت و بازسازی خیابان ها و معابر از دیگر اقداماتی است که انجام آن بر عهده شهرداری این منطقه است.

طرح بزرگ فاضلاب و گازرسانی در کیانمهر

مدیر منطقه 4 شهرداری کرج در ادامه با اشاره به اجرای طرح های بزرگ عمرانی از جمله اجرای طرح بزرگ فاضلاب و گازرسانی در کیانمهر عنوان کرد: دیگر اقدامات عمرانی نیز طبق اولویت بندی در این منطقه انجام می شود.

پورمظاهری افزود: هدف از اجرای طرح های عمرانی در مناطق مختلف کرج افزایش رضایتمندی شهروندان از ارائه خدمات رفاهی می باشد.

وی اجرای طرحهای شرکت آب و فاضلاب را از طرحهای بسیار پرهزینه و گران قیمت دانست و افزود: مدیریت اجرای این طرح بزرگ مسئولیتی بسیار دشوار است.



به هر روی با توجه به حجم بالای جمعیت در منطقه کیانمهر انتظار می رود با توجه ویژه مسئولان به آن و نیز برخورد جدی با شهرک سازانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند، بخشی از مشکلات مردم این منطقه رفع شود.