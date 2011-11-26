سعیده سادات خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی، مسابقات لیگ برتر کبدی بانوان قهرمانی کشور با حضور 11 تیم مدعی به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در دور رفت از مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ برتر کبدی بانوان قهرمانی کشور که در دو گروه برگزار می‌شود، علاوه بر تیم کبدی بانوان قم، تیم‌های گلستان، قزوین، خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، تختی تهران، کرمان، ملایر همدان، نیوساد رشت، راه و ترابری اصفهان نیز حضور دارند.



نایب رئیس هیئت کبدی استان قم یاد آور شد: دور رفت از فصل جدید مسابقات لیگ برتر کبدی استاندارد بانوان کشور در حالی به میزبانی تهران برگزار می شود که تیم های برتر دیدارهای رفت و برگشت به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.



وی اضافه کرد: این چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر کبدی استاندارد بانوان کشور است که تیم های حاضر در آن در دو گروه شش و پنج تیمی دیدارهای مرحله مقدماتی را به شکل رفت و برگشت برگزار می کنند تا چهره تیم های صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شود.



خلیلی بیان داشت: تیم های حاضر در مرحله گروهی به شکل دوره ای با یکدیگر رقابت می کنند تا در نهایت سه تیم برتر از هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی پیکارهای لیگ برتر کبدی استاندارد بانوان قهرمانی کشور را کسب کنند.



وی بیان کرد: با برنامه ریزی مسول اجرایی این مسابقات، در صورتی که مسابقات با موافقت تیم ها و تایید فدراسیون کبدی، دور برگشت هم داشته باشت باز هم شش تیم برتر در مجموع دو مرحله راهی دور نهایی خواهند شد تا در نهایت قهرمان این فصل لیگ برتر کبدی بانوان ایران مشخص شود.



نایب رئیس هیئت کبدی استان قم در ادامه به گروه بندی صورت گرفته در مرحله مقدماتی اشاره کرد و ابراز داشت: بر این اساس در گروه نخست تیم های کبدی بانوان گلستان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، کرمان و مرکزی گروه سختی را تشکیل داده اند.



وی افزود: این در حالی است که در گروه دوم پنج تیم حضور دارند و طی آن تیم های کبدی بانوان اصفهان، تهران، خوزستان، گیلان و شهرستان ملایر در تقابل با یکدیگر به دنبال جواز صعود به مرحله نهایی این رقابت ها هستند.



خلیلی تصریح کرد: مسابقات امسال در حالی به انجام می‌رسد که سال گذشته مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با شرکت 12 تیم و در دو گروه شش تیمی در بهمن ماه به میزبانی هیئت کبدی استان قم برگزار شد و در نهایت شش تیم به مرحله نهایی لیگ برتر کبدی صعود کردند.



وی تاکید کرد: تمرینات بسیار خوبی را با شادابی و نشاط اعضای تیم برگزار کرده‌ایم و امید زیادی داریم که بتوانیم با دست پر از مرحله مقدماتی مسابقات صعود کنیم.

