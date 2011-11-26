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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

مهدی زاده در گفتگو با مهر:

دو نفر در خراسان جنوبی به تب کریمه کنگو مبتلا شدند

دو نفر در خراسان جنوبی به تب کریمه کنگو مبتلا شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی گفت: تاکنون دو مورد مثبت از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان ثبت شده است.

کامبیز مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون 15 مورد مشکوک و احتمالی به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان گزارش شده است، اظهار داشت: از این تعداد دو مورد مثبت و مابقی منفی گزارش شده است.

وی اضافه کرد: این آمار با توجه به بررسی های اپیدمیولوژیک و آزمایشات به عمل آمده از بیماران مشکوک به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو جمع آوری شده است. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تب و خونریزی شدید ناگهانی را از علائم ابتلاء احتمالی به بیماری تب کریمه کنگو عنوان کرد و بیان داشت: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری حاد ویروسی است که از دام به انسان منتقل می شود.

مهدی زاده تماس با دام آلوده، تماس با خون و ترشحات دامی و انتقال از طریق کنه آلوده را از جمله راههای انتقال این بیماری برشمرد و افزود: دامداران، قصابها، بانوان خانه دار و افراد مرتبط با دام بیشتر در معرض ابتلاء به این بیماری قرار دارند.

وی تنها راهکار مقابله با این بیماری را پیشگیری دانست و تصریح کرد: تهیه محصولات دامی از مراکز بهداشتی دارای مجوز، ذبح دام در کشتارگاه، پوشیدن لباسهای استاندارد، استفاده از ماسک و روپوش برای افراد مرتبط با دام از جمله راهکارهای پیشگیری از این بیماری است. 

مهدی زاده با بیان اینکه این بیماری در حیوانات هیچگونه علائم بالینی ندارد و از طریق دام های غیر مجازی که از مرزهای مجاور وارد کشور می شوند، انتقال می یابد، از مردم خواست: با توجه به در پیش بودن ایام ماه محرم و صفر، از نگهداری و ذبح دام در اماکن مسکونی و تماس با خون، ترشحات و گوشت تازه دام جدا خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این زمینه توصیه می شود هرگونه ذبح دام در کشتارگاه و با نظارت مامورین دامپزشکی انجام شود.

کد مطلب 1469305

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