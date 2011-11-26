دو نفر در خراسان جنوبی به تب کریمه کنگو مبتلا شدند

کامبیز مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون 15 مورد مشکوک و احتمالی به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان گزارش شده است، اظهار داشت: از این تعداد دو مورد مثبت و مابقی منفی گزارش شده است.

وی اضافه کرد: این آمار با توجه به بررسی های اپیدمیولوژیک و آزمایشات به عمل آمده از بیماران مشکوک به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو جمع آوری شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تب و خونریزی شدید ناگهانی را از علائم ابتلاء احتمالی به بیماری تب کریمه کنگو عنوان کرد و بیان داشت: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری حاد ویروسی است که از دام به انسان منتقل می شود.

مهدی زاده تماس با دام آلوده، تماس با خون و ترشحات دامی و انتقال از طریق کنه آلوده را از جمله راههای انتقال این بیماری برشمرد و افزود: دامداران، قصابها، بانوان خانه دار و افراد مرتبط با دام بیشتر در معرض ابتلاء به این بیماری قرار دارند.

وی تنها راهکار مقابله با این بیماری را پیشگیری دانست و تصریح کرد: تهیه محصولات دامی از مراکز بهداشتی دارای مجوز، ذبح دام در کشتارگاه، پوشیدن لباسهای استاندارد، استفاده از ماسک و روپوش برای افراد مرتبط با دام از جمله راهکارهای پیشگیری از این بیماری است.

مهدی زاده با بیان اینکه این بیماری در حیوانات هیچگونه علائم بالینی ندارد و از طریق دام های غیر مجازی که از مرزهای مجاور وارد کشور می شوند، انتقال می یابد، از مردم خواست: با توجه به در پیش بودن ایام ماه محرم و صفر، از نگهداری و ذبح دام در اماکن مسکونی و تماس با خون، ترشحات و گوشت تازه دام جدا خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این زمینه توصیه می شود هرگونه ذبح دام در کشتارگاه و با نظارت مامورین دامپزشکی انجام شود.