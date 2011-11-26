تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس ترسی از نام رقیبان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوهیار دادگر با اشاره به دو پیروزی تیم شهرداری بندرعباس در لیگ برتر تکواندو، بیان داشت: نشان دادیم که تیم شهرداری در فصل جاری تنها به فکر قهرمانی است و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

وی افزود: عملکرد بازیکنانمان در دو مسابقه ای که برابر راه و ترابری زنجان و ملی حفاری اهواز انجام دادیم ستودنی است.

سرپرست تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس اظهار داشت: در این دو مسابقه بسیار کم نقص ظاهر شدیم و اجازه هیچ هنرنمایی به بازیکنان حریف داده نشد که شکست ملی پوشانی همچون کوروش رجلی سندی بر این گفته است.

دادگر با اشاره به هدف تیم شهرداری بندرعباس مبنی بر قرار گرفتن بر روی سکوی قهرمانی لیگ برتر تکواندو، تصریح کرد: با توجه به حضور تیمهای قدرتمند از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه ترسی از نام رقبا نداریم و بسیار امیدواریم با ادامه روند رو به رشدمان به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم.

هفته نهم این رقابتها 25 آذر ماه در خانه تکواندو تهران برگزار و تیم شهرداری بندرعباس به مصاف تیم قوامین ناجا می رود.