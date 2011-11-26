دلایل کاهش‌ نرخ‌ مکالمات دو صفر/ اجرای تعرفه ‌‌جدید از اول آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که طی مذاکراتی با اپراتورهای مخابراتی کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان و عراق که بیشترین ترافیک مکالماتی با ایران را دارند، تعرفه مکالمات با این کشورها را از دقیقه ای 157 به 38 تومان کاهش داده و این تعرفه های جدید از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که فعالان این بخش، روش جدید تعرفه گذاری مکالمات بین الملل با دو صفر را غیرکارشناسی و غیرشفاف و دارای ابهام عنوان کرده که می تواند در کمترین مدت زمان ممکن، آسیب بسیاری به دولت، کاربران، 110شرکت بخش خصوصی فعال در عرصه تلفن اینترنتی و 5 پیمانکار مکالمات بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت وارد آورد و در این میان سودی نیز عاید شرکت ارتباطات زیرساخت که انحصار ترانزیت مکالمات را به عهده دارد، نخواهد شد.

احمد پورنگ نیا - عضو هئیت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابهامات موجود در زمینه کاهش نرخ مکالمات دو صفر با برخی کشورها و نگرانیهای برخی کارشناسان از این اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: نرخهای جدید تماس با خارج از کشور از طریق دو صفر که به اصطلاح به آن TDM گفته می شود بسیار کارشناسی شده بوده و به نفع مردم است.

وی تعرفه های جدید مکالمات بین الملل از طریق دو صفر را از اول آذرماه لازم الاجرا عنوان کرد و با بیان اینکه از این تاریخ قبوض مخابراتی مشترکان براساس این نرخ های جدید محاسبه می شود، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مصوبه را ابلاغ کرده و از نظر ما نیز مصوبه این سازمان ملاک عمل است.

پورنگ نیا مصوبه کاهش نرخ مکالمات تلفنی با 17 کشوری که بیشترین ترافیک مکالمات را با کشور ما دارند حاصل بررسی، مذاکره و پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و تصویب آن از سوی کمیسیون مخابرات تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد و گفت: متاسفانه شرکتهای فعال در عرصه تلفن اینترنتی – VoIP – به صرف آنکه این مصوبه به منافع شخصی شان لطمه می زند آن را غیرکارشناسی عنوان می کنند.

عضو هئیت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سئوال که چرا مصوبه ای تصویب نشده که به بخش خصوصی در این عرصه لطمه وارد نشود، گفت: دلیلی برای نگرانی بخش خصوصی تلفن اینترنتی از کاهش نرخ های مکالمات بین المللی وجود ندارد؛ چراکه این نرخ ها مربوط به TDM بوده و به ارائه دهندگان VoIP مربوط نمی شود.

پورنگ نیا با بیان اینکه شرکتهای VoIP عنوان می کنند که نگران مردم هستند، اضافه کرد: این مصوبه دقیقا به نفع مردم بوده و دلیل به وجود آمدن آن و مطرح شدن آن به عنوان یک پیشنهاد نیز دقیقا همین موضوع بوده است.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت با توضیح آنکه زمانی هزینه مکالمه با این کشورها که هم اکنون تغییر تعرفه برای آنها دیده شده است دقیقه ای 157 تومان محاسبه می شد اما هم اکنون اتفاقات بسیاری در مخابرات دنیا افتاده است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود، گفت: برای مثال زمانی که بابت یک دقیقه تماس با یک کشور خارجی به اپراتور کشور مقابل تنها 2 سنت می پردازیم برچه اساسی باید 157 تومان از مشترکی دریافت کنیم که از ایران با این کشور تماس می گیرد.

وی تعیین نرخ های مصوب مکالمات بین الملل را براساس جدول نرخ های بین المللی برشمرد و در پاسخ به این سوال که نرخ های مصوب از تعرفه مکالمات داخل شهری نیز کمتر است، گفت: شرکت مخابرات ایران باید تعرفه تماس های داخلی را کاهش دهد و این دو ارتباطی با یکدیگر ندارند.

پورنگ نیا در مورد ابهاماتی مانند زیان دولت و قاچاق مکالمات که از سوی کارشناسان به عنوان تبعات کاهش نرخ مکالمات بین الملل نام برده می شود، گفت: چنانچه ترافیک مکالمات کشورها به دلیل نرخ ارزان ایران از کشور ما عبور کند ما پول این ترانزیت را دریافت خواهیم کرد اما باید توجه داشت نرخی که هم اکنون مصوب شده نرخ دنیا است و این طور نیست که مثلا کشور اندونزی ترافیک خود را به ایران 2سنت و به استرالیا 20 سنت بفروشد.

وی با بیان اینکه شرکتهای VoIP خودشان بهتر می دانند که دلایلی که مطرح می کنند هیچ ارتباطی به منافع مردم و کیفیت سرویس دهی ندارد، گفت: این شرکتها باید قبول کنند که نرخ های مکالمات دو صفر با کیفیت بسیار یهتر از VoIP پایین آمده و آنها برای بقا در این عرصه مقداری از استفاده خود را کم کرده و سرویس بهتری ارائه کنند.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بازار فعلی تلفن اینترنتی را "نابسامان" اطلاق کرد و با تاکید براینکه متاسفانه قریب به اتفاق شرکتهای VoIP از این نابسامانی کاملا راضی هستند، تصریح کرد: این شرکتها به هیچ قیمت حاضر نیستند نسبت به سر و سامان دادن به این بازار اقدام کنند.

پورنگ نیا با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت در دو سال اخیر بالغ بر 60 جلسه با شرکتهای VoIP داشته تا آنها ترافیکشان را از گیت وی شرکت ارتباطات زیرساخت که قانونی و بین المللی است، عبور دهند افزود: اما این شرکتها به انواع و اقسام بهانه ها متوسل شده و در نهایت حاضر نشدند ترافیکشان را از طریق زیرساخت عبور دهند.

وی ادامه داد: شرکتهای VoIP تحت هیچ عنوان حاضر نیستند دقایقی را که در شبکه به صورت غیرقانونی ترافیک عبور می دهند را از دست بدهند و هم اکنون که تعرفه های جدید دو صفر سبب شده تا سود کمتری نصیبشان شود دوباره شروع به شانتاژ کرده اند.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به وجود سه مرکز TDM بین الملل در کشور تاکید کرد که ارتباط ما با تمامی کشورها از طریق TDM است و VoIP نیست. با این حال بارها و بارها به این شرکتها اعلام کردیم که حاضر هستیم تمامی ترافیک VoIP کشور را شما عبور دهید مشروط برآنکه با استفاده از مراکز زیرساخت باشد اما این شرکتها حاضر به این اقدام نشدند.

پورنگ نیا با اشاره به مطالبی که در رسانه های مختلف از سوی فعالان این بخش منتشر شده و بسیار غیرکارشناسانه است، تاکید کرد که نگرانی بر سر کیفیت این سرویس نبوده و تنها مشکلی که شرکتهای VoIP دارند این است که این تعرفه ها از نظر مالی به ضرر این شرکتها است.

وی باردیگر تصریح کرد که این تعرفه ها با نرخ های جهانی سازگاری دارد و براساس نرخی است که با این کشورها به توافق رسیده ایم و گفت: نرخ های مکالمات بین الملل تعدیل شده است و افزایش و کاهش آن براساس نرخی است که با طرفهای مقابل به توافق رسیده ایم.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد وضعیت پیمانکاران این شرکت که قرار است ترافیک TDM را از طریق شماره عبور دهند با توجه به تغییر تعرفه های فعلی گفت: قرارداد این پیمانکاران امضا شده اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است که این شرکتها می توانند با توجه به تعرفه های جدید برای ادامه همکاری تصمیم گیری کنند.

وی اضافه کرد که برخی شرکتهای VoIP به دلیل آنکه قاچاق مکالمه می کنند، نگران ضرر و زیان ناشی از این مصوبه هستند و نگران مردم و ضرر کشور نیستند چرا که اگر نگران ضرر مردم بودند و منافع مردم اولویت داشت که ترافیک قاچاق نمی کردند.