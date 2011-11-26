به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، تا پایان خرداد ماه سال جاری، بیش از 10 میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده اصلی، نزدیک به 18 میلیون نفر بیمه شده تبعی، بیش از 2 میلیون نفر مستمری بگیر اصلی و بیش از 2 میلیون مستمری بگیر تبعی در کشور از خدمات سازمان تامیناجتماعی منتفع شدند.
از میان بیمه شدگان اصلی تامیناجتماعی، بیمه شدگان اجباری با بیش از 8 میلیون و 400 هزار نفر بیشترین گروه بیمه شدگان بودند و حرف و مشاغل آزاد 439 هزار نفر، اختیاری 396 هزار نفر، رانندگان 631 هزار نفر، بافندگان 228 هزار نفر و کارگران ساختمانی 200 هزار نفر از دیگر گروههای تحت پوشش این سازمان هستند.
از مجموع مستمریبگیران اصلی و تبعی، بیش از یکمیلیون و 12 هزار بازنشسته، 104 هزار نفر از کارافتاده، 451 هزار نفر فوت شده، 930 هزار نفر بازمانده، یک میلیون و 816 هزار نفر تبعی بازنشسته و 194 هزار تبعی از کارافتاده تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی هستند.
