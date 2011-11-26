کاهش 70 درصدی ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با بیان اینکه بر اساس آمارگیریهای انجام شده در زمستان سال 88 پیش از استقرار سیستم کنترل هوشمند، مشخص شدکه از مجموع 450 هزار خودروی ورودی به محدوده طرح ترافیک نزدیک به 65درصد فاقد مجوز ورود به محدوده بوده اند، گفت: اطلاعات سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک پس از گذشت بیش از یک سال از بهره برداری این سیستم نشانگر آن است که تعداد ترددهای غیرمجاز به حدود 80 درصد کاهش پیدا کرد.

وی خاطر ادامه داد: استقرار سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک نه تنها باعث کاهش چشمگیر تعداد تخلفات شده بلکه به طور کلی میزان کل ترددها به داخل محدوده طرح ترافیک نیز 29 درصد کاهش یافت. این نشانگر آن است که تدابیر کنترلی مؤثر می تواند باعث حذف سفرهای اضافه و یا انتقال سفرها به خودروهای انبوه بر شود.

رحیمی ضمن تاکید بر موردی بودن اکثر قریب به اتفاق تخلفات ورود به محدوده طرح ترافیک، یاد آور شد : بر اساس تحلیل آماری پایگاه داده های خودروهای متخلف در 6 ماه اول سال مشخص شد که 98 درصد خودروهای متخلف در 6 ماه اول سال کمتر از 10 مورد ورود غیر مجاز به داخل محدوده طرح ترافیک داشته اند که این گویای این واقعیت است که در صورت ایجاد زمینه استفاده از مجوزهای تردد روزانه و هفتگی در داخل محدوده طرح می توان به سادگی از 98 درصد از تخلفات موجود جلوگیری کرد.

وی در این خصوص اعلام داشت: با توافقات صورت گرفته با شهرداری تهران طرحی جامع برای ایجاد روشهای مختلف عرضه آسان مجوزهای روزانه طراحی شده است که در قدم نخست با استقرار نقاط متعدد عرضه این مجوزها در مبادی ورود به داخل محدوده طرح ترافیک دسترسی شهورندان به این مجوزها افزایش خواهد یافت، در عین حال روش ثبت نام و فروش اینترنتی که از سال 89 فعال شده همچنان در اختیار شهروندان است.