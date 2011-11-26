ساخت تجهیزات اتوماسیون در صنعت برق بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله صادقی در جمع خبرنگاران با اشاره به خودکفایی سازندگان داخلی در شبیه سازی تجهیزات صنعت برق گفت:هم اکنون صنعت برق ایران در طراحی سیستمهای اتوماسیون و شبیه سازی تجهیزات صنعتی و ایجاد شبکه تأمین و ساخت قطعات به خودکفایی کامل رسیده و از واردات این تجهیزات بی نیاز شده است.

وی همچنین از خودکفایی ایران در طراحی نرم افزارهای مرتبط با صنعت برق به ویژه انرژی‌های تجدید پذیر خبرداد و افزود: این فعالیت ها در بخشهای خصوصی صورت می گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت حمایت دولت از ساخت این تجهیزات پیشرفته صنعت برق، تصریح کرد: طراحی و ساخت تجهیزات صحرایی، سبک استقراری، تجهیزات و روشنائی با عمر طولانی و انواع چراغهای سیار روشنایی با استفاده از تکنولوژی سولار از دیگر دستاوردهای صنعت برق کشور است.

این عضو سندیکای صنعت برق ایران با اعلام اینکه طراحی سیستمهای نوین برای استفاده در معابر با استفاده از پنلهای پیشرفته خورشیدی و بهینه سازی و بروز رسانی تجهیزات با استفاده از انرژی‌های نو از دیگر توانمندیهای صنعت برق است، خواستار کاهش قوانین دست و پاگیر اداری در این بخش شد.

صادقی همچنین از تعدد مراکز صدورمجوز، موازی کاری در برخی از دستگاههای اداری و سازمانهای تصمیم گیرنده و بوروکراسی های غیر ضروری به عنوان چالشهای پیش روی در خودکفایی در ساخت برخی از تجهیزات صنعت برق یاد کرد و افزود: بخش اقتصادی به ویژه شرکتهای فعال تولیدی همچنان توقع حمایت دولت و گسترده شدن چتر حمایتی را به شیوه ای عادلانه دارند.