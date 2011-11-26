  1. بین الملل
  2. سایر
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

مقام سوری خبر داد:

کاهش 20درصدی نقدینگی در بانکهای سوریه/ صدها میلیون دلار ارز خارج شد

کاهش 20درصدی نقدینگی در بانکهای سوریه/ صدها میلیون دلار ارز خارج شد

یک مقام بانکی سوریه با اشاره ناآرامیهای اخیر در این کشور از کاهش 20 درصدی نقدینگی بانکها و خروج صدها میلیون دلار ارز از این کشور طی ماههای گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "محمد حلبی" مدیر اجرایی بانک البرکه در سوریه طی کنفرانس اتحادیه بین المللی بانکهای عربی در بیروت (پایتخت لبنان) اظهار داشت: ناآرامیهای اخیر در سوریه باعث کاهش 20 درصدی نقدینگی در بانکهای این کشور شده است.


نمایی از یکی بانکها در سوریه

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بانکهای سوریه در نیمه دوم سال 2011 اظهار داشت: بانکهای اصلی و خصوصی سوریه در ماههای اخیر شاهد خروج صدها میلون دلار ارز (دلار) بوده است.

این مقام بانکی با اشاره به تداوم فعالیتهای بانک البرکه و دیگر بانکهای سوری در شرایط کنونی افزود: با وجود بحران و یا در نبود بحران مردم به سرمایه گذاری، وام گرفتن و پس انداز احتیاج دارند.

بنابر اعلام منابع آگاه بخشهای گردشگری و سرمایه گذاری در سوریه طی ماههای اخیر بیشترین ضرر را دیده اند که بنا بر گفته محمد حلبی در مجموع سه میلیارد دلار ارزیابی می شود.

کد مطلب 1469317

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها