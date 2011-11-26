کاهش 20درصدی نقدینگی در بانکهای سوریه/ صدها میلیون دلار ارز خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "محمد حلبی" مدیر اجرایی بانک البرکه در سوریه طی کنفرانس اتحادیه بین المللی بانکهای عربی در بیروت (پایتخت لبنان) اظهار داشت: ناآرامیهای اخیر در سوریه باعث کاهش 20 درصدی نقدینگی در بانکهای این کشور شده است.



وی با اشاره به وضعیت نامناسب بانکهای سوریه در نیمه دوم سال 2011 اظهار داشت: بانکهای اصلی و خصوصی سوریه در ماههای اخیر شاهد خروج صدها میلون دلار ارز (دلار) بوده است.

این مقام بانکی با اشاره به تداوم فعالیتهای بانک البرکه و دیگر بانکهای سوری در شرایط کنونی افزود: با وجود بحران و یا در نبود بحران مردم به سرمایه گذاری، وام گرفتن و پس انداز احتیاج دارند.

بنابر اعلام منابع آگاه بخشهای گردشگری و سرمایه گذاری در سوریه طی ماههای اخیر بیشترین ضرر را دیده اند که بنا بر گفته محمد حلبی در مجموع سه میلیارد دلار ارزیابی می شود.