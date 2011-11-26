برخی کاروانهای اعزامی به عتبات هنوز ظرفیت خالی دارند

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه ایام عاشورا و تاسوعا بسیاری از هموطنان در شهر خود مراسمهای خاصی برگزار می کنند به همین دلیل تمایل دارند در این ایام سفر نکنند اما از سوی دیگر برخی نیز دوست دارند در این روزها در کنار جوار حرم امام حسین باشند.

وی با اشاره به اینکه سازمان حج برنامه ای برای افزایش تعداد زائران به عتبات عالیات عراق در ماه محرم ندارد، تاکید کرد: ثبت نام برای اعزام زائران در ایام محرم از قبل انجام شده است اما در حال حاضر تعدادی از کاروانها ظرفیت خالی دارند.

مدیرکل بین‌الملل و راهبردی سازمان حج و زیارت گفت: همچنین با توجه به اینکه در ایام محرم ،حرم امام حسین (ع) و اماکن زیارتی عراق با انبوه جمعیت مواجه می شوند به همین دلیل افزایش تعداد اعزام زائران آسیبهایی نیز در بر دارد.

به گفته وی، پیش ثبت نام برای اعزام زائران به عتبات در اربعین نیز از امروز آغاز شده است و مشتاقان می توانند با مراجعه به سایت سازمان حج برای ثبت نام خود دراین ایام اقدام کنند.

شهسواری افزود: هم اکنون زائران روزانه از طریق یکصد دستگاه اتوبوس از استانهای مختلف کشور به صورت زمینی به عتبات عالیات اعزام می شوند.