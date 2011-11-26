تولید مینی تراکتور در مرکز رشد فناوری طبرستان

دکتر علی معتمدزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این مرکز از سال 88 فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: در حال حاضر با استقرار 20 واحد فناور در حوزه های کشاورزی، نانو تکنولوژی، کشاورزی و صنایع تبدیلی در این مرکز خدمات علمی و تخصصی ارائه می شود.

رئیس مرکز رشد طبرستان از ایجاد شرکتهای تعاونی دانش بنیان در این مرکز رشد خبر داد و اظهار داشت: در معاونت علمی ریاست جمهور 9 شرکت تعاونی دانش بنیان مورد حمایت قرار گرفته است که از این تعداد 3 شرکت تعاونی دانش بنیان در مرکز رشد طبرستان مستقر هستند.



وی اضافه کرد: شرکت تعاونی دانش بنیان برای ساماندهی دانش آموختگان، مخترعان، محققان و نوآوران در زمینه توانمندسازی آنها در تجازی سازی و انتقال یافته های علمی به سازمانها و موسسات و بنگاه های اقتصادی ایجاد شد.

معتمدزادگان با اشاره به زمینه های فعالیت های این شرکتهای تعاونی دانش بنیان، خاطر نشان کرد: این شرکتها موفق به تجاری سازی دستاوردهای خود شدند که از آن جمله می توان به پروژه ملی طراحی و ساخت مینی تراکتور چند منظوره، دیسک و یاتاقان های انعطاف پذیر و محافظت کننده میوه و سبزیجات اشاره کرد.



رئیس مرکز رشد طبرستان با بیان اینکه این شرکتها موفق به تجاری سازی محصولات فناورانه خود شدند، ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد از قطعات مینی تراکتور در داخل کشور تولید شده است. برنامه های توسعه ای این پروژه دستیابی به دانش فنی کلیه قطعات این مینی تراکتور است.



وی با بیان اینکه این ماشین چند منظوره در باغات و شالیزارها برای انجام عملیات آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت قابل استفاده است، ادامه داد: سهولت کار و توسعه در پیشبرد کارهای کشاورزی با سرعت بالا و کیفیت کار در زمان کوتاه را از مزایای مینی تراکتور طراحی شده است.