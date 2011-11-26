98 کشته و 564 مجروح در حوادث ترافیکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین حوادث ویژه ترافیکی در این هفته مربوط است به برخورد یک دستگاه سمند با دو دستگاه سواری پراید در شهر راسک استان سیستان و بلوچستان، تصادف دو دستگاه پراید در اصفهان، برخورد یک دستگاه سواری پرادو با کامیون در محور کوچصفهان به سنگر در استان گیلان که در مجموع منجر به جراحت 18 نفر و کشته شدن 4 نفر از هموطنانمان شد.
این گزارش حاکیست مجروحان این حوادث به وسیله 9 دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به مراکز درمانی خاتم ایرانشهر، شریعتی و کاشانی اصفهان و پورسینا و کوچصفهان رشت منتقل شدند.
بنا بر اعلام کارشناسان راهنمایی و رانندگی علت اصلی بیشتر تصادفات در فصل زمستان، سرعت بیش از حد رانندگان است که وقتی زمان ترمز زدن می رسد، ناگهان متوجه می شوند ترمزشان کارایی لازم را ندارد.
نظر شما