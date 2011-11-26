انقلاب اسلامی ابهت آمریکا را فرو ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار در همایش تجلیل از روحانیون پیشکسوت بسیجی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته ابهت آمریکا را فرو ریخت، گفت: انقلاب اسلامی ایران در این سه دهه با فرو ریختن ابهت امریکا قدرت استکبار جهانی را در هم شکست.

حجت الاسلام رستگاری افزود: امروز برای آمریکا کار به جای رسیده که التماس می کند مشکلاتش را با کمک ایران حل کند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی روحانیون مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند، اضافه کرد: در آستانه ماه محرم که موتور محرک انقلاب اسلامی به شمار میرود ،روحانیون لوکوموتیورانان حرکت انقلاب اسلامی هستند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) در ادامه به انتخابات آینده، اشاره کرد و اظهارداشت: ما در آستانه یک امتحان بزرگ قرار داریم انتخاباتی که قبل از فتنه 88 یک فرصت بود اما امروز به یک چالش تبدیل شده و دشمنان می خواهند با کشاندن این چالش به روستاها بهتر به اهداف پلید خود برسند.

حجت الاسلام رستگار از جریان فتنه و انحرافی به عنوان دو جریان خطرناک در نظام جمهوری اسلامی نام برد و گفت: این دو جریان دست به دست هم داده اند تا کاندیداهایی را به مجلس بفرستند اما بصیرت و آگاهی مردم به آنها اجازه رسیدن به اهدافشان را نخواهند داد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در این همایش از 30روحانی پیشکسوت بسیجی تجلیل به عمل آمد.