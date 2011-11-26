به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، امین آزاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در زمینه نحوه انتخاب مدیران و مدیرانعامل بانکها گفت: انتخاب هیئتمدیره با مجامععمومی خود بانکها است. اگر بانکها دولتی باشند، نمایندگان دولت و در صورت خصوصیبودن سهامداران اقدام به انتخاب هیئتمدیره می کنند و اعضای انتخابی هیئت مدیره هم با اختیاراتی که اساسنامه به آنها میدهد میتوانند مدیرعامل بانک را تعیین کنند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی افزود: براساس قانون برنامه پنجمتوسعه، اختیار تائید صلاحیت هیئت مدیره بانکهای دولتی به بانک مرکزی داده شده است البته در مورد بانک های خصوصی قبلا مصوبه ای در شورای پول و اعتبار در این مورد تصویب شده بود.
وی گفت: بانکها عمدتا" از محل سپرده های مردم تجهیز منابع می کنند این درحالی است که سهامداران با توجه به سهامشان اختیار تصمیم گیری در مجامع بانک ها را دارند ولی سپرده گذاران هیچ نقشی ندارند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به مورد یاد شده و نیز تاثیراتی که بانکها می توانند درثبات یا عدم ثبات نظام پولی و بانکی داشته باشند، دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
امین آزاد همچنین افزود: براساس ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه استانداردهایی برای احراز تصدی سمت های هیئت مدیره و مدیرعاملی بانکها تعیین شده که علاقهمندان می توانند برای دریافت جزئیات آن به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir مراجعه نمایند.
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