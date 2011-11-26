خبرنگاران همدانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

جعفر زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اردو با هدف شرکت در مراسم شکست حصر سوسنگرد و تقویت بنیه معنوی اصحاب رسانه و نویسندگان انجام شد.

وی گفت: در این برنامه 48 نفر از اصحاب رسانه استان همدان شامل 26 نفر از خواهران و 22 نفر از آقایان در مناطق عملیاتی جنوب حاضر شدند.

وی اظهار داشت: در این برنامه 24 خبرنگار، 13 نویسنده، پنج عکاس و جمعی از مدیران و رزمندگان دوران دفاع مقدس حضور داشتند.

زمردیان اظهار داشت: این سفر زیارتی - سیاحی با هدف آشنایی بیشتر با فداکاری ها و ایثارگری های شهدا و رزمندگان و مردم غیور و انقلابی جنوب کشورمان و همچنین شیوه زندگی آنها در مراکز نظامی، مناطق عملیاتی و پشت جبهه بوده است.

وی اظهار داشت: در این سفر بازدید از یادمان های مناطق عملیاتی جنوب از جمله آموزشگاه آبی و خاکی 32 انصارالحسین(ع) در سد گتوند، نیروگاه بزرگ گتوند علیا با عنوان "نبرد دیروز، خدمت امروز"، گلزار شهدا و مسجد جامع خرمشهر و یادمان های عملیات کربلای 4 در خرمشهر، شلمچه، هویزه، دهلاویه، سوسنگرد، دوکوهه، زیارت پیکر مطهر 14 شهید گمنام مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت.

زمردیان افزود: برای شرکت در این اردو از 150 نفر فعال خبری و هنری استان همدان که در حوزه ترویج فرهنگ دفاع مقدس همکاری داشتند، دعوت شد.

وی اظهار امیدواری کرد نتیجه حضور اصحاب قلم و رسانه در این برنامه فرهنگی معنوی، سرآغازی برای حضور، همکاری و حمایت های معنوی بیشتر مدافعان حریم ولایت و خلق آثاری در خور تحسین در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد.