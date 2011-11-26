تخصیص 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین هاشمی گفت: طی سالهای گذشته بخش معدن، نقش فعالی در توسعه اقتصادی کشور داشته از همین رو اختصاص چنین اعتباری برای توسعه معدن و صنایع معدنی، با توجه به نرخ مطلوب بازگشت سرمایه، ثمرات متعددی برای اقتصاد ملی در بر خواهد داشت.
وی در عین حال به برنامههای مجلس برای ارزشگذاری معادن سنگآهن اشاره کرد و افزود: هیئت رئیسه مجلس با سیاستهای اتخاذ شده به منظور بررسی مجدد ارزش معادن سنگ آهن و نیز دریافت حقوق صاحب پروانه معدن موافقت دارد. مقامات عالی کشور نیز با اجرای چنین سیاستی در بخش معدن موافق هستند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که با گسترش حضور بخش خصوصی در معادن موافق است به شرطی که با هدف فرآوری بیشتر و رشد ارزش افزوده صورت گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: معادن به عنوان انفال محسوب می شود و نباید با خام فروشی سرمایه نسلهای بعدی را هدر داد.
نظر شما