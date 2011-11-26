300 کارشناس جذب شهرداری های همدان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری اظهار داشت: با صدور و ابلاغ مجوزهای سراسری به منظور جذب نیروی متخصص در شهرداری ها، یک مرحله آزمون استخدامی برای جذب 300 کارشناس در رشته های مختلف فنی، عمرانی و اداری - مالی در شهرداری همدان و سایر شهرداری های تابعه استان همدان برگزار خواهد شد.

وی گفت: متقاضیان و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نسبت به آگاهی از شرایط، رشته های مورد نیاز و مراحل ثبت نام اقدام کنند.

سامری عنوان کرد: تاریخ و محل آزمون استخدامی شهرداری ها از طریق جراید و سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری همدان اظهار امیداواری کرد: با این تعداد استخدام ضمن به کارگیری نیروهای جوان و با انگیزه در نظام اداری شهرداری ها، حرکتی برای اشتغال قشر جوان و تحصیل کرده در بدنه فنی، عمرانی و اداری مالی شهرداری ها فراهم شود.