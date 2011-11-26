آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات دوی صحرانوردی بزرگسالان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در پارک جنگلی مسافر تبریز و به مسافت 12 کیلومتر به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت یاد مرحوم هاشم خیابانی برگزار شد، 61 دونده در قالب 17 تیم از استان های مختلف به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان تیم آذربایجان شرقی "الف" با امتیاز منفی 26 به مقام اول رسید.

تیم های زنجان و اصفهان هر دو با منفی 49 و کرمانشاه با منفی 50 امتیاز در رده های دوم تا چهارم این رقابت ها قرار گرفتند.

در مجموع انفرادی این رقابت ها نیز حسین کیهانی از کرمانشاه عنوان نخست را از آن خود کرد و رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی "الف"، محسن رضایی از اصفهان، محمدحسین عابدینی از زنجان، محمدرضا ابوترابی از اصفهان و احسان زینی وند از ایلام به ترتیب در رده های دوم تا ششم قرار گرفتند.

رقابت های دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور با عنوان یادواره مرحوم هاشم خیابانی دونده فقید آذربایجان شرقی برگزار شد.

دونده های استان های اصفهان، ایلام، زنجان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی، قزوین، اردبیل، سمنان، مرکزی، تهران، البرز، آذربایجان غربی و شرقی در این رقابت ها حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه که با حضور سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، گودرزی نماینده فدراسیون دوومیدانی کشور و جمعی از پیشکسوتان و پسر مرحوم هاشم خیابانی پدرومیدانی آذربایجان شرقی برگزار شد به تیمها و نفرات برتر مدال و کاپ و به شش دونده برتر جایزه نفیس و به پیشکسوتان و روسا هیئتهای دوومیدانی استانها لوحهای یادبود اهداء شد.