بیشترین رابطه اقتصادی را با کشورهای معاند داریم

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح کاهش رابطه با انگلیس که دو فوریت آن هفته گشته به تصویب مجلس رسید، گفت: مجلس از گذشته در نوع روابط ایران و انگلیس ملاحظاتی داشته است و حالا که طرح دو فوریتی کاهش روابط به تصویب رسیده، روز یکشنبه اصل ماده مطرح و به رای گذاشته خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عملکرد دولت انگلیس در قبال ملت ایران در طول سال های قبل و بعد از انقلاب را زشت و نادرست خواند و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا انگلیسی ها بتوانند رفتارهای خودشان را در قبال ملت ایران جبران کنند اما انگلیسی ها نه تنها جبران نکردند بلکه همواره در مقابل اراده ملت ایران ایستادگی کردند.

وی در ادامه افزود: در ملی شدن صنعت نفت که یک حرکت ضد انگلیسی بود، انگلیسی ها در کنار آمریکایی ها قرار گرفته و مانع شدند این حرکت به نتیجه مطلوب برسد. این اقدامات خصمانه دولت انگلیس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی و بعد ازآن هم ادامه داشت، تا جایی که نقش آنها در فتنه 88 و آخرین موضع آنها در خصوص مسئله هسته ای ماهیت اصلی آنها را بر همگان آشکار کرد.

جلالی به انتظار افکار عمومی از مجلس در طرح کاهش رابطه با انگلیس اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از اقدام اخیر دولت انگلیس در تحریم بانک مرکزی ایران که عملا جلوتر از آمریکاییها در این اقدام قرار گرفتند افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی تصویب قانون کاهش رابطه با دولت انگلیس را خواستار است.

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عضو کمیسیون امنیت ملی در تشریح اینکه در سال های اخیر گاهی اوقات شاهد کاهش و یا افزایش رابطه جمهوری اسلامی ایران با دولت انگلیس بودیم اما با این حال هیچ گاه مراودات اقتصادی و تجاری دو کشور کاهش نیافته و همچنان نیز ادامه دارد گفت: یکی از نکات بسیار مهمی که بنده هم بر ان تاکید دارم همین کاهش روابط اقتصادی و تجاری با انگلیس است.

وی در ادامه افزود: ما بیشترین مراودات اقتصادی را با کشورهای داریم که بدترین رابطه سیاسی را با جمهوری اسلامی ایران دارند؛ و انتظار از دولت ها این بود که به گونه ای این نقیصه را جبران کنند. البته گام های بسیار خوبی در طول سالیان اخیر در این خصوص برداشته شده است.

جلالی همچنین با اشاره به اینکه باید رابطه اقتصادی خودمان را با کشورهایی که با آنها اختلافات سیاسی جدی داریم تنظیم کنیم گفت: اقتصاد یکی از مهمترین عناصر در دیپلماسی است.

جلالی ادامه داد، یکی از اشکالات ما در بخش مراودات سیاسی با این کشورها مربوط به بخش خصوصی و بخشی نیز شاید به قوانین ما مربوط می شود. باید دید اشکال کار در این بخش کجاست. به عنوان مثال شرکت های خودرو سازی در داخل ، شرکت های خودرو سازی کشور فرانسه را که در حال ورشکستگی هستند نجات می دهند. فرانسه ای که در سالیان اخیر رابطه خوبی را با جمهوری اسلامی نداشته و رئیس جمهور این کشور مواضع بدی را در قبال ایران گرفته است.

سخنگوی کمیسیونن امنیت ملی همچنین با بیان اینکه این نقد جدی وجود دارد که چرا باید با کشورهایی که بد ترین رابطه سیاسی با ایران دارند، بهترین رابطه اقتصادی را داشته باشیم در خصوص اقدامات کمیسیون امنیت ملی در این موضوع گفت: کیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندین بار موضوع کاهش رابطه با این کشورها را مورد بررسی قرار داده است. تذکرها و بررسی های دولت نیز تا حدودی این روند را به سمت بهتر شدن پیش برده ولی هنوز کاملا حل نشده است و بخشی از آن نیز به شکل سریع قابل حل نبوده و نیاز به زمان دارد.