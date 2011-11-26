تیم ووشوی شهرداری بندرعباس به قهرمانی امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهره من با اشاره به وجود پتاسیلهای فراوان رشته ووشو در استان هرمزگان، بیان داشت: در هفته اول و دوم مسابقات لیگ برتر ووشو با توجه به دیر بسته شدن تیم شهرداری بندرعباس و حضور برای نخستین بار در این مسابقات، نتوانستیم نمایش بسیار مطلوبی از خود بروز دهیم اما با توجه به بستن یک تیم خوب در این فصل امیدوار به قهرمانی هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با نگاه مثبت مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس موفق به جذب دو بازیکن چینی در بخش تالو شده ایم که این بازیکنان در هفته های آتی به جمع بازیکنان شهرداری بندرعباس ملحق خواهند شد تا با قدرت به کار خود در مسابقات لیگ برتر ووشو ادامه دهیم.

سرمربی تیم ووشو شهرداری بندرعباس با بیان اینکه رشته ووشو دارای پتانسیل فراوانی در استان هرمزگان است، تصریح کرد: خوشبختانه نگاه ویژه ای در ورزش استان در چند سال گذشته به رشته ووشو صورت گرفته که قهرمانی در رشته جوانان و اکنون حضور در مسابقات لیگ برتر بزرگسالان از نشانه های صحت این موضوع است.

بهره من در خصوص دیدار برابر نفت تهران و شکست برابر این تیم افزود: تیم نفت در چهار دوره گذشته مسابقات لیگ برتر همواره یکه تازی کرده و سکوی نخست را به خود اختصاص داده و در این بازی با یک ترکیب ناقص و ناآماده به میدان رفتیم و به طور حتم در دور برگشت با شرایط متفاوتی با این تیم نبرد خواهیم کرد.

وی تیم شهرداری بندرعباس را یکی از شانسهای مسلم کسب رتبه نخست لیگ برتر ووشو دانست و عنوان کرد: امیدوارم با حمایتهای مسوولان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس بتوانیم به این موضوع جامه عمل بپوشانیم.