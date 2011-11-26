3000 مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی آموزش خانواده را فرا گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بلوچی اظهار داشت: در این دوره ها مادران سرپرست خانوار، دختران در آستانه ازدواج، دانش آموزان و دانشجویان کمیته امداد آموزشهای لازم را فرا گرفتند.



وی تصریح کرد: این آموزش از ابتدای امسال تاکنون به صورت چهره به چهره صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه این دوره ها همه ساله در راستای کمک به سلامت جسمی و روحی جوانان و ایجاد جامعه ای سالم برگزار می شود افزود: بالا بردن سطح شناخت دختران و پسران در آستانه ازدواج نسبت به زندگی مشترک و تقویت عزت نفس مددجویان از دیگر اهداف برگزاری دوره های آموزش خانواده است.

بلوچی یادآور شد: برگزاری این دوره ها در رشد و تعالی دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جوانان تاثیر بسزایی دارد بطوریکه مادران خانواده با بهره مندی ازاین دوره ها می توانند براساس معیارهای اسلامی در رشد و تربیت فرزندان خود تلاش کنند.

وی گفت: مددجویان در این دوره ها با موضوعاتی همچون احکام، مسائل اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشت فردی و روانی آشنا می شوند.

حسین پور افزود: از مجموع مددجویان شرکت کننده در این آموزشها210 نفر در اسفراین ، 128 نفر جاجرم، هزار و 164 نفر شیروان، 183 نفر مانه و سملقان ،232 نفر راز و جرگلان، 380 نفر فاروج و 798 نفر نیز مربوط به شرکت کنندگان بجنوردی است که این آموزش ها را طی سال جاری فرا گرفتند.

31 هزار خانواده در خراسان شمالی از کمیته امداد امام خمینی(ره) خدمات دریافت می کنند.

