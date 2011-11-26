ترافیک معابر بزرگراهی پایتخت در حال حرکت است

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته تا بامداد شنبه تهران شاهد بارش متناوب برف در مناطق مختلف شهر بود که این بارش از ساعت 4 بامداد شدت گرفت.

بر اساس این گزارش تنها محوری که نسبت به سایر محورهای بزرگراهی از ترافیک سنگین تری برخوردار است، بزرگراه شهید همت است که در طول مسیر به ویژه در مقاطعی از مسیر غرب به شرق و شرق به غرب دارای ترافیک سنگین است.

این گزارش می افزاید: اولین حادثه ترافیکی امروز تهران ساعت 4 و 47 دقیقه بامداد اتفاق افتاد که در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان یک دستگاه مینی بوس با حاشیه معبر برخورد کرد که منجر به مجروح شدن یکی از سرنشینان مینی بوس شد.

دومین حادثه امروز تهران نیز ساعت 5 و 41 دقیقه صبح رخ داد که در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید ستاری یک دستگاه سواری از پشت با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و منجر به محبوس شدن دو سرنشین سواری شد که نسبت به اعزام آتش نشانی اقدام شد.

براساس این گزارش نیروهای مرکز کنترل ترافیک با تمام نفرات و توان کارشناسی شب گذشته شبکه معابر تهران را تحت نظر داشتند و از بامداد امروز نیز کار کنترل ترافیک معابر شهری با هدایت مستقیم معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در دست انجام است.

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر افزایش 150 هزار به نفر ظرفیت مترو تهران با بهره برداری از 6 قطار جدید از صبح شنبه پنجم آذر، از شهروندان درخواست کرد برای ترددهای روزانه به ویژه در روزهای بارندگی تا جایی که ممکن است از وسایل نقلیه عمومی به جای وسیله نقلیه شخصی استفاده کنند.