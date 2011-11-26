تغییر در ورودی مسیر جاده جنگل ابر /مجوز فقط برای اصلاحات مهندسی بود

محمد تقی عموزاده در گفتگو با مهر درباره تغییر مسیر در گزینه پیشنهادی جاده جنگل ابر توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: هیچ تغییر موضعی در زمینه احداث جاده در جنگل ابر نداریم و همان موضع قبلی را دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها نظر مشترکی را از گذشته در زمینه احداث جاده در جنگل ابر داشتند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها گفت: مسئولان استانی در آن زمان معتقد بودند به منظور دسترسی آسان مردم و تسهیل در رفت و آمد اهالی منطقه نیاز به احداث جاده جدیدی است؛ بنابراین 2 نقطه را پیشنهاد دادند.

وی یادآورشد: نه تنها هیئتی به منطقه اعزام شد بلکه شخصاً نیز از منطقه بازدید کردم، هر 2 گزینه پیشنهادی وزارت راه و مسئولان استانی بررسی شد اما به این نتیجه رسیدم پیشنهادات مطرح شده باید رد شود.

عموزاده تصریح کرد: هر 2 مسیر پیشنهادی از نظر اقتصادی هزینه بالایی داشت و از حیث تأمین بودجه و منابع مالی سنگین بود ضمن این که از نظر سازمان محیط زیست منجر به قطع درختان زیادی می شد.

این مقام مسئول با اشاره به عدم موافقت سازمان جنگل ها با گزینه های پیشنهادی تأکید کرد: به دلیل مخالفت های صورت گرفته طرح به بن بست خورد. بر همین اساس موضوع در هیئت دولت مطرح و تصمیم گرفته شد تا رئیس جمهور اختیارات خود را به استاندارگلستان تفیذ کند.

وی بیان کرد: با توجه به نشست های مشترکی با مسئولان منطقه و استاندارداشتیم قرار شد بهترین گزینه با کمترین خسارات انتخاب و اجرایی شود.

احداث پل برای عبور از دره های جنگل ابر

عموزاده در رابطه با اینکه صحبت هایی مبنی بر موافقت استاندار با تغییرات بیشتر در جاده جنگل ابر مطرح شده است، تأکید کرد: استاندار گلستان نیز پذیرفته که نظر سازمان جنگل ها و محیط زیست منطقی است. در آن منطقه دره هایی وجود دارد که برای عبور از آنها نیاز به احداث چندین پل است.

وی با اشاره به اینکه جاده فعلی جیپ رو و باریک است، گفت: سازمان جنگل ها اعلام کرد تنها راه ممکن برای آسان تر شدن رفت و آمد مردم ایجاد تغییرات و اصلاحات در حد جزئی است.

این مقام مسئول مطرح کرد: اجازه درست کردن مسیر را دارند اما باید از نظر مهندسی و فنی تغییرات واصلاحات در حد جزئی انجام شود، ضمن اینکه نباید منجر به قطع درخت و رسیدن آسیب به جنگل شود.

وی در رابطه با مطرح شدن عبور خط لوله گاز استان گلستان در حاشیه مسیر نیز توضیح داد: یکی از بهانه ها برای احداث جاده جدید، این بود که خط لوله گاز استان در بخشی از جنگل می تواند با تعریض کردن جاده جیپ رو قدیم به مخاطره بیفتد.

عموزاده اظهارداشت: بررسی های صورت گرفته نشان داد تعریض جاده فعلی با انجام اصلاحات جزئی و رعایت مسائل ایمنی امکان پذیر است و امنیت خط لوله نیز حفظ می شود.



این مقام مسئول بیان کرد: از نظر سازمان منابع طبیعی احداث جاده جدید در جنگل ابر به صلاح نیست و تخریب محیط زیست را به دنبال دارد.

موافقتی با پیشنهاد جدید نداشته ایم

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها افزود: در حال حاضر وزارت راه نیز موارد مطرح شده را قبول دارد اما این گونه مطرح شده که در بخش ورودی جنگل مشکلاتی وجود دارد و نیاز است مسیر جاده کمی پهن شود.

وی گفت: در ابتدای مسیر در بخش ورودی جنگل به اندازه 1.5 کیلومتر تغییراتی باید صورت گیرد.

عموزاده تأکید کرد: هنوز هیچ بازدید و بررسی از سوی سازمان های محیط زیست و جنگل ها صورت نگرفته است؛ تصمیم گیری در این رابطه نیاز به بررسی بیشتری دارد.

این مقام مسئول اظهار داشت: از آنجایی که مجوز برای جاده قدیمی و انجام اصلاحات مهندسی است پیشنهاد تغییر مسیر به اندازه 1 کیلومتر در ورودی مسیر در جنگل ابر نیاز به بررسی همه جانبه دارد.

تعریض مسیر بهانه ای برای ترانزیتی شدن جاده جنگل ابر

وی با بیان اینکه هنوز دعوتی از ما برای بازدید از مسیر نشده است، گفت: درصورتی که پیشنهاد مطرح شده منجر به قطع درخت باشد به هیچ وجه موافقت نمی کنیم. اگر قطع درختان سرخدار را به دنبال نداشته باشد یا تعداد کمی از درختان را قطع کند باز این مسئله قابل بررسی است؛ در غیر این صورت مخالفت می کنیم.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها ایجاد جاده جدید و تعریض جاده را بهانه ای برای تبدیل آن به جاده ترانزیتی دانست و بیان کرد: در حال حاضر جاده فعلی نیاز مردم منطقه را برآورد می کند اما به نظر می رسد هدف دسترسی به جاده ترانزیتی است.

وی تأکید کرد: اگر جاده ترانزیتی شود بدون شک مجتمع های تفریحی، استراحتگاه و رستوران هایی که در حاشیه جاده ساخته می شوند مشکلاتی را فراهم می کند.