تامین 50 درصد وثایق تولیدکنندگان کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی مشکل عمده صنعتگران را کمبود سرمایه در گردش دانست و گفت: ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی با هدف برون رفت از این مشکل و صیانت از تولید گامهای موثری بر داشته است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این راستا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی لایحه ای برای رفع کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی به زودی تقدیم مجلس می کند.

وی با بیان اینکه برطرف کردن موانع مسیر سرمایه گذاری و تولید ، تکلیف شرعی تمام مسئولان است، بیان کرد: با توجه به دیدارهای مستقیم که با صاحبان صنایع داشتیم ،بیشتر صنعتگران خواستارتسهیلات بانکی برای بازسازی خطوط تولید و همراهی بانکها برای تایید وثیقه های بانکی بودند. به همین دلیل بحث برطرف کردن مشکلات مربوط به وثیقه واحدهای فعال در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قرار است، 50 درصد وثیقه مورد نیاز این واحدها را از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری تامین کند.

به گفته وی صندوق ضمانت صنایع کوچک در سال گذشته حدود 800 درصد افزایش خدمات داشته و تلاش می شود روند ارائه تسهیلات به صنعتگران تسهیل شود.

مولایی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکیدکرد: تسهیلات ارایه شده از سوی دولت به صنایع برای دوره گذار است و پس از آن صنایع باید بتوانند با نوسازی خطوط تولید ، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت محصولات در بازار جهانی به رقابت بپردازند.