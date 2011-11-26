مقام نخست هندبال منطقه هشت کشور به دانشجویان دانشگاه آزاد شهرری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هندبال خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری در مسابقات منطقه هشت کشور که به میزبانی واحد شهرری برگزار شد، مقام نخست را کسب کرد.

این مسابقات با شرکت شش تیم در قالب 15 بازی برگزار شد و در پایان پس از تیم هندبال شهرری، تیمهای تهران مرکزی و شهر قدس به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.

عنوان خانم گل به تیم شهرری رسید

گل آرا کیان بخت بازیکن واحد شهرری نیز به عنوان خانم گل این مسابقات انتخاب شد.

همچنین سعیده حراج چی و گل آرا کیان بخت از واحد شهرری، مژگان غفاری و صبا لطیفی از واحد شهرقدس به عنوان بهترین بازیکنان بغل گوش انتخاب و مهدیه جعفری از واحد شهرری و پروین بحق از واحد تهران مرکزی به عنوان بهترین بازیکنان پخش کننده توپ انتخاب شدند.

بازیکنان تیم هندبال واحد شهرری را گل آرا کیان بخت، گیتی تاجیک، سعیده حراج چی، فرشته ثقفی، فائزه حسین مردی، منیر کهیازی، آزاده سوری، زینت سادات علیزاده، الناز قدمگاهی، مهدیه جعفری، زهرا سادات سمائی، اسماء رامی مقدم، شقایق جهانی و فاطمه خاکپور تشکیل داده بودند.